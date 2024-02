6 coisas que podem melhorar seu humor e que não envolvem dieta ou exercício

BBC News Brasil

Embora praticar exercícios e manter uma dieta saudável sejam estratégias reconhecidas que contribuem para melhorar o estado de ânimo, elas não são as únicas ferramentas disponíveis para alcançar esse resultado.

O jornalista da BBC e médico, Michael Mosley, compartilha em seu programa de rádio da BBC Rádio 4, chamado "Apenas Uma Coisa", muitas outras ações que podemos realizar para aprender a viver mais felizes. Aqui estão algumas de suas recomendações para melhorar o humor.

Registrar seus pensamentos no papel é uma prática benéfica - Getty Images

1. Escrever

Se você está com muitas preocupações, ficará surpreso ao descobrir que colocá-las no papel pode ser uma maneira eficaz de superá-las.

Ao dedicar apenas 15 minutos à prática conhecida como "escrita expressiva", é possível reduzir pensamentos negativos e o estresse, aprimorar o humor, o sono, o sistema imunológico e até mesmo a memória. Os benefícios podem começar a ser percebidos em apenas uma semana.

O professor James Pennebaker, renomado psicólogo social que conduziu diversos estudos sobre o tema, destaca: "Uma razão pela qual essa abordagem pode ser tão impactante é que, ao escrever, você externaliza essas experiências perturbadoras da mente, possibilitando uma conexão mais efetiva com outras pessoas".

2. Afaste-se do seu telefone

Provavelmente você sabe que o uso excessivo do telefone celular pode ser prejudicial para sua saúde mental, sono e produtividade.

Claro, é difícil deixar de depender desse dispositivo, pois frequentemente precisamos de muitas das funções que ele oferece. A boa notícia é que não é necessário parar de usá-lo abruptamente para fazer uma mudança.

Um estudo realizado na Alemanha mostrou que as pessoas que reduziram o uso do celular em apenas uma hora por dia se sentiram menos ansiosas e mais satisfeitas com a vida. Se você pretende limitar a dependência do seu telefone, pesquisas sugerem que mantê-lo em um cômodo separado por um tempo pode trazer os melhores resultados.

As plantas proporcionam uma sensação de bem-estar - Getty Images

3. Compre plantas para sua casa

As plantas de interior não apenas contribuem para deixar um ambiente mais bonito, especialmente aqueles sem vistas, mas também melhoram a qualidade do ar e podem aprimorar o bem-estar, a memória e a produtividade.

Evidências anedóticas sugerem que as plantas podem auxiliar as pessoas a respirarem mais profundamente, proporcionando assim uma sensação de conforto e tranquilidade.

4. Cantar

Pode ser que você aprecie cantar no chuveiro ou talvez com o rádio no carro, mas sabia que ao fazer isso também está liberando uma variedade de substâncias químicas que contribuem para os sentimentos de felicidade?

Exemplos incluem endofirna, dopamina, serotonina e oxitocina; além de endocanabinoides, compostos químicos que têm ações semelhantes às do componente ativo da planta de cannabis.

Consequentemente, cantar pode ter uma ampla gama de efeitos psicológicos significativos, ajudando a desenvolver a autoconfiança, reduzir a solidão e impactar positivamente nos níveis de ansiedade.

Aprender algo novo nos distrai das nossas preocupações - Getty Images

5. Aprenda uma nova habilidade

Pode parecer contraintuitivo adicionar mais itens à sua lista de tarefas pendentes quando você está estressado. No entanto, há evidências de que aprender algo novo pode ser uma das formas mais eficazes de reduzir o estresse e acalmar o corpo.

Quando você se concentra na tarefa em mãos, pode entrar no que é conhecido como estado de fluxo, ou a "zona", onde está completamente imerso no momento. Isso acalma a parte frontal do seu cérebro, o que geralmente ajuda a analisar e questionar menos o seu próprio comportamento, diminuindo assim o julgamento das suas ações.

6. Conte as coisas pelas quais você é grato

Isso pode até ter parecer antiquado, mas há uma base científica sólida por trás da afirmação de que cultivar o hábito de expressar gratidão não só fará você se sentir melhor, mas também pode reconfigurar seu cérebro.

Em um estudo em que as pessoas foram instruídas a cultivar sentimentos de gratidão, os pesquisadores observaram uma maior ativação na região da córtex pré-frontal, associada à tomada de decisões e recompensa social.

Para experimentar os benefícios e começar a transformar seu padrão de pensamento de negativo para positivo, tente simplesmente pensar em três coisas pelas quais você é grato em um dia, seja uma gratidão geral ou interações positivas com os outros.

O texto original foi publicado aqui.