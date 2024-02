Como confrontar a ansiedade e buscar novas perspectivas neste ano

The New York Times

O ano novo frequentemente traz ambições grandiosas. É 2024 —hora de se exercitar e comer melhor, diz uma voz insistente em sua mente. Isso é o suficiente para fazer qualquer um se sentir ansioso. Para aqueles que já lutam contra a ansiedade, expectativas elevadas podem ser ainda mais angustiantes. Pedimos a vários psicólogos dicas adaptadas para pessoas com essas tendências.

Catarina Pignato

ENFRENTE UM DOS SEUS MEDOS

Pesquisas sugerem que confrontar diretamente as situações que nos deixam ansiosos pode ajudar a quebrar um padrão de medo e evitação. Comece perguntando a si mesmo: "Como a ansiedade está me impedindo de ter a vida que eu quero?", diz Regine Galanti, uma psicóloga especializada no tratamento de pessoas com transtornos de ansiedade. Ela sugere dividir seu medo em vários componentes menores que são mais fáceis de enfrentar e criar um plano de ação para ajudá-lo a se manter responsável.

CONCENTRE-SE NOS SEUS VALORES

Em vez de focar na ansiedade, pense nos traços pessoais que você valoriza. Provavelmente, a serenidade total não estará na lista. "Alguém realmente quer que sua lápide diga: 'Ele era calmo'?", diz David Tolin, diretor do Centro de Transtornos de Ansiedade do Instituto de Vida em Hartford, Connecticut. Como você quer ser lembrado? Como um cônjuge carinhoso? Um amigo leal? Depois de identificar esses traços, ele diz, tente incorporá-los. Se ser generoso é importante, considere fazer trabalho voluntário.

BUSQUE UMA PERSPECTIVA DIFERENTE

Angela Neal-Barnett, professora de ciências psicológicas na Universidade Estadual de Kent, sugeriu pensar sobre o que você se preocupou no ano passado. É provável que o pior cenário não tenha acontecido. Talvez a quantidade de preocupação que você dedicou a um problema específico não tenha valido a pena. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu? Anote suas observações para poder consultá-las posteriormente.

CUIDE DE SI MESMO

Você está dormindo o suficiente? Está se alimentando de forma nutritiva? Neal-Barnett recomendou preencher a lacuna: "Quando estou ansioso ou com medo, minha rotina de autocuidado é..." A lista pode incluir coisas relaxantes, como ligar para um amigo ou dar uma caminhada ao ar livre.