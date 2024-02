Folha testa produtos antiatrito para prevenir assaduras na folia de Carnaval

São Paulo

Altas temperaturas e chuvas intensas, mas passageiras, são características do Carnaval. É também nessa ocasião que os foliões não economizam no uso de hot pants, shorts e roupas leves que deixam as pernas expostas. Porém, a combinação de suor, chuva e caminhada ao acompanhar os blocos pode incomodar muitas pessoas com assaduras e bolhas em regiões de atrito, como na parte interna das coxas.

A Folha testou sete hidratantes antiatrito, de seis marcas diferentes, para prevenir assaduras. Para o teste, foram selecionados produtos resistentes à água ou ao suor e que custassem até R$ 100. Os hidratantes antiatrito têm diferentes texturas, como creme, spray, pomada e stick.

O teste faz parte da seção de avaliações Folha Prova, que oferece ao leitor um guia de compra e uso. Hidratantes faciais, protetores solares, espumantes e batons já foram abordados. O resultado não é um ranking, mas uma lista de produtos recomendados ao final de cada prova.

Hidratantes antiatrito estão disponíveis em creme, spray, pomada e bastão - Foto: Gabriel Cabral/Folhapress

Foi avaliada a durabilidade, a resistência no dia a dia e durante a prática de exercícios físicos, o cheiro, a textura, a aplicabilidade e a praticidade. O formato e se o produto manchava ou não as peças de roupa também foram critérios considerados no teste.

Cinco jornalistas da Folha testaram os produtos: as repórteres Luísa Monte, 20, Natália Nora, 23, Patrícia Pasquini, 52, Victoria Borges, 22, e a editora de Saúde, Equilíbrio e Todas, Victoria Damasceno, 27.

Kokua Antiatrito Concentrado Unissex (R$ 68,90)

A pomada se propõe a prevenir e proteger o atrito e a assadura. É indicado para uso nas axilas, coxas, virilha e mamilos. O produto foi bem avaliado em relação à durabilidade, no dia a dia e na prática de exercícios físicos, e também não escorreu ou manchou as roupas.

Em relação ao cheiro, Monte afirmou que lembra o cheiro de cânfora. "Isso me incomodou um pouco", conta. Para Borges, o produto "não é cheiroso, mas o cheiro não incomodou".

A textura do produto não agradou. Monte observa que sua textura, que lembra a de geleia de petróleo, pode incomodar e não é confortável. Damasceno e Nora notaram que o produto fica "grudento" na pele, o que foi relatado por Pasquini como uma sensação de oleosidade. "Não gostei muito da sensação que ele deixa na pele", avalia Borges.

Borges e Nora entenderam que o produto não é prático para o dia a dia. Borges relatou que, após o uso, é necessário lavar as mãos. Já Nora conta que "a lata não é o meu formato favorito de embalagem porque acho que existe o risco de abrir na bolsa, já que a tampa não é de rosquear".

O Boticário Creme Antiatrito Nativa Spa Ameixa Dourada (R$ 52,90)

O creme pretende minimizar o atrito da pele e prevenir assaduras e irritações. A praticidade do produto foi bem avaliada. Pasquini o considerou prático, já que a pele o absorve rapidamente. O creme não suja as mãos e pode ser levado na bolsa. Segundo as avaliadoras, o produto não escorreu e não manchou as roupas.

Em relação à durabilidade, Borges e Damasceno entenderam que o creme pede reaplicação. "Na volta da academia, senti que a parte interna da minha coxa estava machucada", relata Borges.

A maioria das juradas entenderam que o produto tem um cheiro gostoso quando está na embalagem. "O cheiro dele é maravilhoso. Acho até interessante que este tipo de creme tenha odor", conta Pasquini. Porém, no corpo, as demais participantes não gostaram da fragrância. "O cheiro me incomodou muito. É cheiroso, sim, mas o cheiro é tão forte que compete com o perfume. Para um produto que é um hidratante antiatrito, e não um hidratante corporal, sinto que o cheiro deveria ser mais discreto", avalia Damasceno.

Monte achou a fragrância "doce demais e enjoativa". Para Borges, o ideal seria "cheiros mais suaves ou produtos sem aroma".

Pink Cheeks Antiatrito Redless Chamois Cream (R$ 59,90)

O creme se vende como um produto que minimiza o atrito e evita assaduras. É indicada a aplicação em áreas sensíveis ao atrito. A durabilidade do produto no dia a dia foi bem avaliada pelas juradas. Porém, na prática de exercício físico, Monte sentiu que o creme "perdeu o efeito 30 minutos após o início da atividade física".

Damasceno acredita que a longa durabilidade no dia a dia esteja relacionada com a textura. "O produto é muito denso e fica um pouco difícil de sair da embalagem, precisa apertar bem", avalia Borges.

Para Damasceno, a aplicação foi tranquila, mas, pela consistência do produto, "é preciso colocar um pouco mais de energia para aplicar". O produto não tem cheiro e as juradas não sentiram que ele manchou as peças de roupa. Porém, Nora observou que o creme esfarelou na pele assim que ela começou a se movimentar.

Em relação à praticidade, Borges avalia que a embalagem é grande, "dependendo da bolsa, pode ocupar muito espaço ou até não caber".

Pink Cheeks Spray Lubrificante Resistente ao suor Antiatrito (R$ 79,90)

Dos selecionados, o produto é o único em spray e se vende como um lubrificante para a parte interna da coxa, facilitando o deslizamento. As juradas, em sua maioria, avaliaram positivamente a durabilidade do antiatrito no dia a dia e na prática de exercícios físicos. Borges e Monte sentiram que o produto resistiu bem ao suor. "Senti que a pele ainda estava hidratada após voltar da academia", declara Borges.

O spray não pediu reaplicação, no entendimento da maioria das juradas, e foi considerado prático para o dia a dia. "Como não suja as mãos, dá para reaplicar a qualquer momento. O tamanho do frasco também facilita para levar na bolsa", diz Borges. Porém, para Damasceno, a durabilidade foi baixa e foi preciso diversas reaplicações.

O produto tem um leve cheiro, mas nenhuma das avaliadoras se sentiu incomodada com isso. O antiatrito também não manchou as roupas das participantes. Porém, na aplicação, Nora e Pasquini sentiram que o produto escorreu. "Por ser líquido, ele escorre na aplicação, mas, depois de aplicado, fica na região definida", conta Nora.

O formato em spray foi muito bem avaliado pelas juradas. "É diferente dos demais e isso facilita bastante a aplicação. É bom para quem não quer sujar as mãos aplicando produtos cremosos", observa Damasceno. Para Nora, o formato também é higiênico para os casos em que é necessário compartilhar o produto.

Em relação ao aspecto sensorial, Damasceno entende que "o toque realmente fica muito aveludado e sinto que é isso que eu espero de um produto antiatrito".

Rosa dos Ventos Antiatrito Águas Geladas (R$ 75)

A pomada se vende como um produto inovador, já que foi desenvolvido para proteger a pele de atritos em atividades físicas aquáticas. A durabilidade do produto, no dia a dia, foi bem avaliada. Porém, durante a prática de exercícios físicos, Monte sentiu que "o efeito passou enquanto suava fazendo atividade física". Nora também relatou que o suor fez o produto sair e que ele "não foi eficiente em proteger a pele do atrito".

Segundo as juradas, a pomada não tem cheiro, não manchou as roupas e não escorreu, fator que Pasquini associou à textura densa do produto. "Achei difícil de passar. Ele não espalha com facilidade e você precisa de uma boa camada para cobrir a área de atrito", conta.

Monte e Nora também acharam a aplicação complicada, já que o produto não espalha fácil, e a textura "grudenta". Em relação à praticidade, Borges notou que não dá para aplicar a pomada em locais que não seja possível lavar as mãos logo em seguida. "É preciso esfregar bem as mãos com sabonete para tirar o produto, o que não confere praticidade à aplicação", confirma Nora.

Borges e Damasceno sentiram que, no decorrer do dia, o aspecto sensorial da pomada mudou. "No final do dia, minha perna parecia que tinha uma cola", avalia Damasceno. A sensação de "pernas colando" também foi relatada por Borges.

Safe Runners Stick Vegetal Zero Atrito (R$ 65,90)

Dos selecionados, o produto é o único em bastão e se propõe a protegera pele de atritos e a não manchar as roupas. Devido a componentes antissépticos, o produto afirma reparar a pele. A durabilidade do stick no dia a dia foi um ponto positivo, segundo a avaliação das juradas. "Tomei banho e precisei esfregar com sabonete para sair o produto, realmente é a prova d'água", afirma Nora.

Durante a prática de exercícios, Monte sentiu que o efeito diminuiu, apesar de não sumir totalmente. Borges observou que "o produto saiu nas partes em que o short encostava mais".

Nenhuma das participantes do teste relatou manchas nas roupas ou que o produto tenha escorrido. Em relação ao cheiro, Borges descreve como herbal. "Lembra um pouco repelente ou produto de limpeza, eu, particularmente, não gostei", diz.

O antiatrito tem textura densa. "É um stick mais durinho, que pede que você coloque mais força para que ele deslize nas áreas que você vai passar", descreve Damasceno. O sensorial não agradou as juradas. "É um produto bem oleoso, que deixa a pele brilhosa nas regiões em que foi aplicado, já que não é bem absorvido. Senti que ele forma um tipo de película sobre a pele", observa Borges.

Pasquini ficou incomodada com a sensação de oleosidade que o produto deixou em suas pernas, e Monte sentiu a pele grudar. No quesito praticidade, o antiatrito foi bem avaliado por seu formato em bastão e "seu tamanho que dá para levar na bolsa", conta Borges.

Sallve Hidratante Antiatrito (R$ 69,90)

O produto se propõe a prevenir assaduras, recuperar peles já sensibilizadas e afirma ter textura leve e confortável. A durabilidade do produto, segundo a avaliação das juradas, é boa, porém, em dias muito quentes, ele pede reaplicação. Na prática de exercícios físicos, o produto resistiu ao suor.

O creme não tem cheiro, não manchou as roupas das participantes e não escorreu. Em relação ao formato, Monte conta que "o formato em creme é ideal para a textura leve, quase líquida". Ela ainda acrescenta que o produto se assemelha a um creme hidratante.

No dia a dia, o antiatrito foi considerado prático, por não pedir reaplicações e por não ser necessário lavar as mãos após a aplicação. Monte conta que, até mesmo uma camada generosa, é absorvida rapidamente pela pele.

