Como se livrar da 'pele de galinha' nos braços e pernas

—Talvez pareçam arrepios de frio —ou a pele de uma galinha depenada. Talvez sejam elevados e pareçam um pouco com lixa ou com acne. Esses podem ser sinais de queratose pilar, uma condição comum da pele que pode causar pequenos caroços indolores nos braços superiores, coxas e nádegas, diz Amy Freeman, dermatologista em Millburn, Nova Jersey..

Os caroços são tipicamente da cor da pele, mas podem parecer vermelhos ou rosados em tons de pele mais claros e marrom ou preto em tons de pele mais escuros.

Embora sua aparência possa ser "preocupante", diz Freeman, os caroços de queratose pilar são inofensivos e muitas vezes desaparecem por conta própria. No entanto, algumas pessoas podem lidar com surtos por toda a vida.

O QUE CAUSA A QUERATOSE PILAR?

A queratose pilar ocorre quando a queratina —uma proteína envolvida na formação de cabelo, pele e unhas— se acumula e, juntamente com células mortas da pele, obstrui os folículos capilares, explica Freeman. Essas obstruções são o que causam esses pequenos caroços.

Estima-se que 40% dos adultos e 50 a 80% dos adolescentes tenham queratose pilar. Mas os dermatologistas não têm certeza exata do motivo pelo qual algumas pessoas a desenvolvem.

Uma teoria é que a condição é causada por uma mutação genética que interfere na capacidade da pele de se hidratar naturalmente, afirma Shari Lipner, dermatologista da Weill Cornell Medicine em Nova York. A mutação pode torná-lo mais propenso a ter pele seca, o que piora a queratose pilar.

Pessoas que têm eczema, diabetes ou parentes próximos com queratose pilar também são mais propensas à condição, diz Lipner. O mesmo vale para pessoas com asma, alergias ou excesso de peso, de acordo com a Academia Americana de Dermatologia.

Como a pele seca piora a queratose pilar, você pode ter mais surtos durante o inverno ou se viver em um clima seco, afirma Leslie Baumann, dermatologista em Miami.

É POSSÍVEL TRATAR A QUERATOSE PILAR EM CASA?

Prevenir a pele seca é uma das melhores maneiras de reduzir os surtos e melhorar geralmente a aparência da queratose pilar, diz Baumann.

Produtos que contenham emolientes (hidratantes) e agentes queratolíticos (uma classe de medicamentos como ácido salicílico, ácido láctico e ureia que removem células mortas da pele e amaciam a queratina que obstrui os poros) são os mais eficazes, diz Freeman.

Uma opção conveniente é escolher um hidratante de venda livre que contenha um agente queratolítico, diz Lipner.

A Academia Americana de Dermatologia também recomenda produtos com outros queratolíticos como ácido glicólico e retinol. Esses ingredientes ajudam a suavizar os caroços e reduzir a vermelhidão, diz Freeman. E serão mais eficazes se você aplicá-los logo após o banho, quando a pele ainda estiver úmida, acrescentou Lipner. Fazer isso ajuda a selar parte da umidade na pele.

Lipner sugere evitar qualquer coisa que possa irritar a pele, como usar um esfoliante corporal abrasivo ou coçar ou cutucar os caroços. No entanto, a Academia Americana de Dermatologia diz que você pode usar suavemente uma bucha ou pano para remover as células mortas da pele. Também é melhor evitar produtos com fragrâncias e óleos, que podem irritar a pele e obstruir os poros ainda mais, diz Lipner.

Durante um surto, Freeman disse que você deve usar um hidratante com um agente queratolítico algumas vezes ao dia por alguns meses. Uma vez que a condição melhore, você pode reduzir para algumas vezes por semana.

Mas você ainda deve hidratar todos os dias, disse ela; você só não precisa de um produto queratolítico uma vez que o surto estiver sob controle.

É POSSÍVEL PREVENIR A QUERATOSE PILAR?

A queratose pilar não é prevenível, mas algumas pessoas que a têm na infância descobrirão que ela desaparece quando são mais velhas. Outras lidam com ela por toda a vida.

"Mas pode haver períodos da sua vida em que está tão calmo que os caroços são tão pequenos e não visíveis que quase não estão lá", diz Lipner.

QUANDO DEVO CONSULTAR UM DERMATOLOGISTA?

Se sua pele ainda estiver com caroços e áspera após usar produtos em casa por alguns meses e você estiver incomodado com a aparência, Lipner sugere consultar um dermatologista.

"Há pessoas com queratose pilar muito grave, e a hidratação pode não ser suficiente", diz. Elas também podem ter surtos que são extra vermelhos e secos e talvez até mesmo com coceira. Nesses casos, Lipner disse que os médicos podem prescrever um retinoide tópico ou sugerir terapia a laser.

Mas seus sintomas também podem ser de algo diferente. Eczema e psoríase podem se assemelhar à queratose pilar, afirma Lipner. Essas condições podem causar coceira, inflamação, rachaduras na pele ou infecções, e precisam de seus próprios tratamentos específicos.