Guia definitivo para arrumar seu guarda-roupas

The New York Times

Ter escolhas de guarda-roupa melhores e mais reduzidas facilita na hora de se vestir, e ser capaz de ver o que você já possui significa que é menos provável que você compre em excesso.

Organizar o guarda-roupas pode ser um trabalho chato e exaustivo se você não se programar - Maggie Shannon/The New York Times

Mas para muitas pessoas, limpar o armário pode ser emocionalmente carregado. Pedi a organizadores profissionais e estilistas como tornar o processo mais gratificante.

Tenha uma visão

A maioria das pessoas mergulha na organização sem um plano, disse Shaniece Jones, uma organizadora profissional de armários. "Você não tem uma estratégia, não tem uma visão", disse ela.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Em vez disso, reserve um tempo para pensar sobre seu estilo atual e como você pode querer mudá-lo, disse ela. Jones sugeriu criar um quadro no Pinterest com roupas que falam com você ou folhear revistas ou catálogos para que você tenha pontos de referência ao decidir o que manter ou descartar.

Revise o que você tem

Dependendo do tamanho do seu guarda-roupa, uma limpeza completa pode levar até quatro horas, disse a estilista Chellie Carlson. Ela recomendou tirar uma categoria de roupas de cada vez —regatas, depois camisetas e assim por diante— e começar com a categoria que você usa com mais frequência.

Em vez de apenas colocar as roupas na cama, use um cabideiro e pendure cada categoria de roupas conforme você avança.

Lide com sua pilha de "talvez"

Se você está em dúvida sobre uma peça, a estilista Mary Gonsalves Kinney sugeriu tentar criar um visual em torno dela com coisas que você está mantendo. Se você não conseguir, "ela tem que ir embora", disse.

Jones recomendou "marcar" os itens sobre os quais você está hesitante com um alfinete. Se o alfinete ainda estiver lá na próxima vez que você organizar —o que significa que você não usou a peça nesse período de tempo— é hora de se despedir.

Siga em frente

Para as peças que você decidiu manter, crie um sistema que faça sentido com suas rotinas. Se você se exercita de manhã, coloque roupas de exercício na gaveta superior da sua cômoda. Para tonar mais fácil as escolhas de manhã, organize seu guarda-roupa por categoria e depois por cor —regatas de claro a escuro, depois camisetas de claro a escuro, por exemplo.

Para itens menores, resista à tentação de comprar soluções de armazenamento sofisticadas, disse Ashlee Piper, uma especialista em sustentabilidade, e tente reutilizar coisas que você já tem, como caixas de sapato. "Um recipiente é um recipiente", disse ela.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.