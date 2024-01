Brasília

Neste começo de ano, muita gente aproveita para desapegar do que não faz mais sentido e acabar com a bagunça. A seguir, veja as dicas da organizadora pessoal Bárbara Volnei para manter a casa em ordem em 2024.

Nas gavetas, as peças devem estar posicionadas na vertical, para que tudo fique visível - Adobe Stock

Arrumar X organizar

De tempos em tempos, a gente se cansa da bagunça e resolve dar um jeito nela. Mas, se simplesmente fizermos uma arrumação, provavelmente logo tudo ficará bagunçado de novo.

Existe uma diferença grande entre arrumar e organizar. Arrumar é só dar uma solução temporária para a bagunça. Você tira o problema do caminho, mas não o resolve. Você pega, por exemplo, o que está espalhado em cima da mesa e guarda em uma gaveta. Ou dobra toda a roupa que estava jogada dentro do guarda-roupa de qualquer jeito.

Já organizar é encontrar uma disposição que siga uma lógica e facilite o uso dos itens no dia a dia. É, por exemplo, guardar os copos de beber água no armário do lado do filtro, porque é a melhor forma para que as pessoas os acessem. Ou deixar as roupas de uma forma visível e prática dentro do armário, sem que seja preciso tirar tudo da frente para encontrar o que se deseja vestir. Assim, fica muito mais fácil manter as coisas em ordem.

"Muitas vezes, as pessoas querem que a casa fique bonita. Mas a estética é a última questão na nossa lista quando vamos fazer a organização na casa dos clientes. O objetivo é trazer funcionalidade, e a beleza é uma consequência disso", diz Bárbara.

Como organizar a casa

1. Comece pelo mais fácil

Vá por etapas. Não adianta querer organizar tudo de uma vez. O ideal é que você faça tudo com calma, para que consiga pensar na melhor organização para cada ambiente.

Se você começar pelo lugar mais difícil, pode ser que desestimule no meio do caminho. Por isso, escolha o cômodo que você considera mais fácil. Dentro dele, também vá aos poucos. No quarto, por exemplo, não tire tudo de uma vez do armário. Você vai acabar se cansando e só vai querer enfiar tudo de qualquer jeito de novo dentro dele.

2. Desapegue

Antes de organizar, é preciso se livrar daquilo que não tem mais serventia e só está ocupando espaço. Muitas vezes, não é fácil desapegar. Sempre achamos que um dia vamos precisar daquele objeto. Mas a verdade é que quase nunca esse dia chega.

Por isso, estabeleça um prazo. Por exemplo, se o item não for usado em até seis meses, não deve ser mantido. É claro que isso não vale para um vestido de festa ou um casaco pesado. De qualquer forma, é preciso avaliar se é necessário guardar tanta roupa de inverno se elas nunca são usadas. Você pode doar esses itens ou até mesmo vender em brechós e sites.

Muitas vezes, a pessoa acha que tem poucos compartimentos para guardar as coisas, mas a verdade é que eles estão cheios de tralhas. "Abrir espaços vai possibilitar que a organização seja mais fluida", afirma Bárbara

3. Organize

Crie um padrão para colocar as coisas em ordem. Para isso, é fundamental entender o funcionamento da sua casa. Por exemplo, se só um morador cozinha, é importante que os utensílios sejam guardados da forma que faça mais sentido para ele no dia a dia. Não adianta uma outra pessoa arrumar tudo do jeito que ela acha que vai ficar mais bonito.

Assim, cada realidade requer uma organização. Você pode até se inspirar no que funcionou em uma outra casa, mas não adianta querer copiar exatamente o que foi feito.

4. Identifique

Para ficar mais fácil manter tudo organizado, o ideal é usar etiquetas para mostrar onde está cada item. "Se você mudou coisas de lugar e outras pessoas moram com você, elas não são obrigadas a adivinhar onde essas coisas foram parar", diz a organizadora. Assim, com as etiquetas, ficará mais fácil na hora de encontrar os objetos e também de devolvê-los ao lugar certo. É possível fazer isso com uma etiquetadora manual ou até mesmo escrevendo em uma fita crepe.

Etiquetas identificam o que está guardado em cada compartimento do armário - Bárbara Volnei

Como manter a organização

1. Dê uma casa a tudo

O que mais gera bagunça são os objetos "sem-teto", aqueles que não têm um lugar para voltar. É o sapato jogado no meio da sala ou a bolsa deixada em cima do sofá. Para resolver esse problema, é importante que todos os objetos tenham uma casa —por exemplo, uma sapateira do lado da porta de entrada ou um gancho na parede para pendurar a bolsa que está em uso.

É muito comum ter em casa a cadeira da bagunça, aquela em que você vai fazendo uma pilha com toda a roupa que não está nem suja o suficiente para ir lavar nem limpa para voltar ao armário. Uma solução possível para isso é instalar um cabideiro de porta, que pode ser colocado sem uso de furadeira. Como o espaço ali é limitado, não vai dar para deixar as peças penduradas indefinidamente.

2. Depois de usar, guarde

A casa tem vida, movimento. As coisas vão sair do lugar, e isso não é o problema. Mas fica muito mais fácil manter a organização se, depois de usadas, elas voltarem para suas casinhas.

3. Não saia comprando caixas e outros organizadores

Primeiro, faça o desapego para, depois, ver se será preciso usar caixas, cestos ou outros acessórios para organizar o que sobrou. "O intuito da organização é usar o que você já tem. A partir do desapego, você vai entender no que será necessário investir", afirma Bárbara. "Não necessariamente caixas organizadoras vão organizar. Elas podem só esconder o problema e você empurrar aquilo com a barriga por mais alguns anos", diz.

Mas é claro que, quando bem pensados, os itens organizadores podem ser muito úteis. Como exemplo, Bárbara cita as colmeias, que podem ser usadas para guardar cuecas e calcinhas. Elas podem ajudar muito quem costuma simplesmente jogar as peças de qualquer jeito na gaveta. Mas, se a pessoa já tem o hábito de dobrar os itens em formato de envelope, de modo que eles fiquem em pé no compartimento, a colmeia não será necessária.

4. Respeite o limite de espaço

Para evitar acumular mais coisa do que a casa comporta, estabeleça um compartimento específico para guardar cada tipo de objeto. Por exemplo, se você tem uma caixa para armazenar enfeites de Natal, só poderá comprar o que couber naquele espaço. Se ele estiver já estiver cheio, você terá que tirar algo dali ou, então, não vai poder trazer mais nada para casa.

"Às vezes, compramos no impulso. A gente pensa: 'É tão bonito, está tão barato, não posso perder essa oportunidade'. Mas aí lembra: 'Eu vou guardar isso onde?'", diz a organizadora.

5. Deixe tudo o mais visível possível

O que não é visto não é lembrado. Por isso, o que você gosta de usar com frequência, deve estar sempre ao alcance dos olhos. Nesse sentido, evite pendurar mais de uma peça num mesmo cabide, a não ser que seja um conjunto. Também não faça pilhas de roupas dentro das gavetas. Você só vai conseguir ver a primeira e será preciso tirar tudo de cima para procurar a peça desejada. Dobre os itens de forma que eles consigam ser posicionados de pé dentro do compartimento.

O que você usa com pouca frequência, como vestidos de festa e casacos de inverno, não precisa ficar visível e acessível. Aliás, até atrapalharia se isso estivesse exposto, porque você não estaria vendo outras coisas importantes. Essas peças podem ser guardadas em caixas na parte de cima do armário, mas é interessante que tenham etiquetas, para que você não se esqueça do que está ali.

6. Divida as tarefas

Monte uma rotina doméstica que funcione bem para a sua família. Isso trará direcionamento e ajudará na manutenção da ordem. Divida as tarefas entre todos os moradores da casa, incluindo crianças e adolescentes (de acordo com as possibilidades de cada um).