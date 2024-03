Romantismo acabou com o amor? Newsletter sobre relacionamento explica

Amor é construção, não um encontro de almas gêmeas ou metades da laranja. A primeira temporada da newsletter da Folha "Inteligência emocional, modo de usar" desconstrói a concepção romântica do amor e discute o que é um relacionamento bem-sucedido.

Os inscritos recebem no email um guia em quatro edições (uma por semana) com reflexões sobre relações amorosas, dicas de como melhorar a comunicação, lidar com sentimentos e conflitos.

O que você vai ler na newsletter:

1. Como o Romantismo acabou com o amor

O ponto de partida da newsletter é a compreensão de que expectativas românticas em relação ao amor geram frustração. Acreditar na existência de uma pessoa perfeita, que vai suprir suas necessidades e completar todas as lacunas, pode ser uma ideia perigosa.



2. Como fazer o amor durar

O que faz um relacionamento dar certo? No começo, o amor é espontâneo, e a paixão mascara defeitos e manias. A médio e longo prazo, a relação precisa de cuidado e investimento. O segundo episódio explica como transformar o amor em uma sala de aula.

3. Tudo sobre conflitos

Brigas acontecem. A partir da primeira discussão, o que passa a contar é se o casal tem a técnica para resolver o problema, se sabem como consertar aquela ruptura. Entenda o que diferencia um bom conflito e um ruim.

4. Ficar ou partir

Há momentos em que os desafios de uma relação pesam e a ideia de colocar um ponto final começa a ser uma possibilidade. Mas a decisão de terminar uma relação é solitária. O último episódio traz reflexões para ajudar você a recomprometer-se com o amor ou abrir mão dele.

A "Inteligência emocional, modo de usar" é produzida numa parceria da Folha com a The School of Life. Fundada em 2008, em Londres, pelo filósofo e escritor Alain de Botton, a escola é uma organização global com sede em 10 países e referência no desenvolvimento do autoconhecimento e da inteligência emocional. A unidade brasileira foi fundada em 2013 por Jackie de Botton e Diana Gabanyi.

A segunda temporada, que será lançada na próxima segunda-feira (18), explica como criar hábitos.