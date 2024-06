É possível prevenir pelos encravados? Veja o que dizem especialistas

The New York Times

Pelos encravados podem causar incômodos em muita gente. Veja algumas perguntas e respostas, com especialistas, sobre a condição da pele.

Sempre tenho pelos encravados quando me depilo. Posso me livrar deles?

É um problema comum: sua pele recém-depilada, com cera ou pinça, parece lisa e sem pelos —até que surgem pequenas bolhas semelhantes a espinhas dias depois.

Os pelos encravados podem ocorrer em qualquer lugar da pele, mas geralmente surgem em locais onde você remove pelos, como na barba, área pubiana, pernas e axilas, diz Elizabeth Bahar Houshmand, dermatologista em Dallas, no Texas (EUA).

Eles geralmente se parecem com protuberâncias vermelhas ou cor da pele, às vezes com pelos ou pus por dentro, diz Amy K. Bieber, dermatologista do NYU Langone Health.

Eles podem ser um problema persistente para alguns. Mas a boa notícia é que existem maneiras eficazes de evitá-los.

O que causa pelos encravados?

O cabelo cresce a partir de um folículo profundo dentro da pele, diz Paradi Mirmirani, dermatologista do Kaiser Permanente em Vallejo, Califórnia.

A depilação com lâmina é mais propensa do que a depilação com cera ou pinça a causar pelos encravados, pois tende a quebrar o pelo logo abaixo da pele, o que poderia empurrar o pelo para as camadas da pele e interferir em seu caminho de crescimento, segundo Mirmirani.

Mas a depilação com cera e a pinça também podem fazer isso, e seu tipo de cabelo também desempenha um papel, diz Delila P. Foulad, dermatologista da UCLA Health.

Uma vez que o cabelo começa a crescer novamente, ele pode se curvar para dentro e penetrar na pele, ou pode emergir e depois enrolar para dentro, diz Mirmirani. Isso pode causar inflamação e protuberâncias que podem ser coceira ou dolorosas, diz ela.

Quanto mais rente for a depilação, mais provável é que um pelo encravado se forme, porque o pelo pode ficar preso sob a pele, diz Foulad.

Pessoas com cabelos cacheados ou grossos são as mais afetadas, diz Foulad. As protuberâncias também são mais comuns se você se depilar ou depilar regularmente antes que o pelo tenha crescido completamente, diz Houshmand.

Como posso tratá-los?

Pode ser tentador espremer as protuberâncias ou tentar extrair os pelos encravados, diz Foulad, mas isso pode aumentar o risco de inflamação, cicatrizes ou infecção. "Você não deve arrancar o pelo", diz ela.

A maioria dos casos geralmente se resolve por conta própria em cerca de uma semana, diz Bieber, então geralmente é melhor deixar os pelos encravados em paz.

Mas se as bolhas estiverem doloridas ou com coceira, você pode tentar aplicar uma compressa morna (como uma toalha úmida) ou um creme de cortisona de venda livre por alguns dias até que a inflamação diminua, diz Mirmirani.

Para acelerar a cicatrização, Foulad recomenda usar um sabonete de peróxido de benzoíla, que tem propriedades antibacterianas, ou esfoliantes químicos, como limpadores ou soros com ácido glicólico ou salicílico, para ajudar a abrir os poros e deixar o pelo aparecer naturalmente.

Evite esfregar as protuberâncias de pelos encravados —com buchas ou sabonetes esfoliantes corporais, por exemplo— o que poderia irritar a pele e piorar a situação, diz Bieber.

Posso prevenir pelos encravados?

A única maneira de realmente prevenir pelos encravados é parar de se barbear, depilar ou arrancar os pelos, mas isso nem sempre é realista, diz Mirmirani.

Se possível, permita que seu pelo cresça o máximo possível e espere que quaisquer pelos encravados existentes cicatrizem antes de se barbear ou usar outro método de remoção de pelos, diz Bieber.

Limpe sua pele antes da remoção dos pelos e sempre use ferramentas limpas, como lâminas de barbear ou pinças, para evitar a introdução de germes na pele, diz Foulad. Enxágue suas ferramentas em água morna para remover pelos em excesso após cada uso e desinfete regularmente as pinças com álcool. Substituir as lâminas de barbear com frequência também ajuda, diz Bieber.

Ao se barbear, evite lâminas de barbear multilâminas, que cortam o pelo muito perto da pele, ou escolha um barbeador elétrico que permita ajustar as lâminas para evitar um barbear rente, recomenda Houshmand.

Use creme de barbear para reduzir o atrito e barbeie com —em vez de contra— o sentido do crescimento do pelo. Enxágue sua lâmina após cada passagem, diz Foulad, e evite esticar a pele ao se barbear, depilar ou depilar com cera.

Após a remoção dos pelos, aplique um soro ou hidratante contendo ácido salicílico, glicólico ou láctico para ajudar a acalmar e esfoliar a pele e potencialmente prevenir o desenvolvimento de pelos encravados, diz Houshmand.

Quando devo procurar ajuda?

Se suas protuberâncias de pelos encravados ficarem mais vermelhas ou doloridas, ou se estiverem quentes ao toque ou desenvolverem pus extra, isso pode sinalizar uma infecção, diz Bieber. Consulte um profissional médico, que pode tratar as protuberâncias com um esteroide tópico ou antibiótico.

Consulte também um dermatologista se sua rotina de remoção de pelos faciais ou corporais estiver causando regularmente pelos encravados que são incômodos, diz Mirmirani. Os médicos podem prescrever medicamentos, como retinoides ou esteroides tópicos, que podem reduzir seu risco de desenvolver pelos encravados no futuro.

Os médicos também podem recomendar métodos alternativos de remoção de pelos, como cremes depilatórios, que dissolvem o pelo e são menos propensos a causar as bolhas, diz Foulad. Outras opções incluem remoção de pelos a laser ou eletrólise, que são mais permanentes.

O crescimento ocasional é possível com esses dois últimos métodos, diz Mirmirani, mas o pelo geralmente volta mais fino e raramente causa pelos encravados.