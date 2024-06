Medicamento que retarda Alzheimer tem dividido médicos e pacientes; entenda

The New York Times

Nos últimos três anos, uma nova classe de medicamento para o Alzheimer, a primeiro a tratar a causa raiz da doença, desencadeou uma montanha-russa de esperança e decepção. Mas enquanto esses chamados anticorpos antiamiloide tiveram um começo difícil, muitos pacientes e seus médicos estão se sentindo mais otimistas agora que um dos medicamentos está finalmente sendo mais amplamente utilizado.

O lecanemab (de nome comercial Leqembi) recebeu aprovação total da FDA (Food and Drug Administration) em julho de 2023 e é atualmente o único de sua classe disponível para pacientes com Alzheimer, fora de ensaios clínicos. O medicamento mostrou-se capaz de retardar a progressão da doença, mas seus benefícios são bastante modestos. Também é uma terapia pesada e tem um alto risco de efeitos colaterais preocupantes.

Um medicamento que retarda o Alzheimer tem dividido médicos e pacientes - DADU SHIN/NYT

Com lecanemab aprovado há quase um ano —e com um medicamento semelhante, donanemab, recomendado para aprovação por um comitê consultivo da FDA em uma reunião do dia 10 deste mês—, o The New York Times consultou especialistas de três grandes centros médicos sobre quem está recebendo lecanemab e como estão respondendo.

Para quem o lecanemab está sendo prescrito?

Existem requisitos rigorosos para que os pacientes sejam elegíveis para o lecanemab; segundo uma estimativa, menos de 20% preencheram os critérios para o medicamento. Neurologistas da Clínica Mayo, do Hospital Geral de Massachusetts e da Universidade da Califórnia, São Francisco, descreveram um processo de revisão semelhante ao decidir quais pacientes são bons candidatos.

Primeiro, o paciente deve ser diagnosticado com comprometimento cognitivo leve ou demência leve, as duas primeiras fases mais precoces da doença de Alzheimer. Em segundo lugar, como o lecanemab funciona removendo as placas de amiloide que são uma característica da doença, os pacientes passam por uma tomografia por emissão de pósitrons (PET) ou uma punção lombar para garantir que as placas estejam realmente presentes no cérebro. Em terceiro lugar, o paciente precisa de uma ressonância magnética (RM) para procurar sinais de outras doenças cerebrais.

"Queremos ter certeza de que não há outra explicação para seus problemas cognitivos", diz Ronald Petersen, diretor do Centro de Pesquisa sobre a Doença de Alzheimer da Clínica Mayo.

Os hospitais também exigem testes genéticos para a variante genética APOE4, pois ter duas cópias dela aumenta substancialmente o risco de efeitos colaterais graves, principalmente inchaço e sangramento cerebral. Alguns centros médicos excluem automaticamente pacientes com duas cópias do gene; outros permitem, mas aconselham o paciente sobre os riscos aumentados. Outro motivo para não administrar o medicamento aos pacientes é se estiverem tomando um anticoagulante, o que também aumenta o risco de hemorragias cerebrais graves.

Mesmo que um paciente preencha todos esses critérios, os médicos ainda podem não prescrever o lecanemab. A pessoa pode ter outros problemas de saúde ou morar longe de um hospital com uma RM, que é necessária para avaliar os pacientes se eles começarem a apresentar efeitos colaterais graves de repente.

Em cada caso, um painel de neurologistas, radiologistas, psiquiatras, geriatras e outros especialistas votam sobre se acham que o paciente se qualifica.

"Realmente é uma abordagem multidisciplinar", diz Gil Rabinovici, professor de neurologia na UCSF. "Pensamos muito cuidadosamente sobre cada paciente e tomamos decisões idealmente por consenso sobre quem é elegível."

Desde que a UCSF começou a administrar o lecanemab no outono passado, o hospital tratou algumas dezenas de pacientes com ele, com cerca de 60% das pessoas que preencheram os critérios de triagem sendo aprovadas pelo painel.

O que envolve o tratamento e quais são os riscos dos medicamentos?

Os pacientes elegíveis e suas famílias têm muitas coisas para considerar também. Em um nível prático, o lecanemab pode ser demorado e caro. Os pacientes precisam fazer infusões a cada duas semanas, além de exames de ressonância magnética regulares para monitorar os efeitos colaterais. E embora o medicamento seja coberto em 80% pelo Medicare (sistema de seguros de saúde gerido pelo governo dos Estados Unidos), o tratamento e as muitas consultas médicas necessárias ainda podem resultar em despesas anuais de até US$ 6.600 (cerca de R$ 36 mil) do próprio bolso, de acordo com uma estimativa.

"Para eles viajarem, tirarem um dia de folga a cada duas semanas," isso é muito para os pacientes e seus familiares, diz Liliana Ramirez Gomez, diretora clínica da Divisão de Distúrbios de Memória do Massachusetts General Hospital.

As pessoas também precisam considerar os riscos. A principal preocupação com o lecanemab é uma condição conhecida como ARIA, para anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide, que podem causar inchaço ou sangramento no cérebro. Durante um ensaio clínico, esses efeitos colaterais ocorreram em qualquer lugar de 5% a 39% dos pacientes, dependendo do status do APOE4 da pessoa, embora muitas vezes não apresentassem sintomas. De mais de 1.600 pacientes que receberam uma dose de lecanemab, quatro mortes foram possivelmente relacionadas ao medicamento.

Em uma imagem não datada fornecida pela Eli Lilly, exames cerebrais de um paciente nos ensaios clínicos de donanemab mostram placas amiloides sendo removidas do cérebro do paciente. - ELI LILLY/NYT

Houve casos de ARIA em todos os três centros médicos, mas até agora, nenhum foi grave. "Eu não acho que a manifestação dos efeitos colaterais tenha sido tão preocupante como alguns poderiam ter antecipado," diz Petersen.

Quais são os benefícios e como os pacientes iniciais estão respondendo?

Junto com esses riscos e ônus, o benefício potencial de tomar lecanemab é, em média, uma desaceleração de 27% da doença. O medicamento não melhorará a memória das pessoas, mas retarda a progressão do Alzheimer em cerca de cinco meses.

Ajuda as pessoas a permanecerem "na fase inicial atual por mais tempo", diz Rabinovici. "Está adiando o momento em que precisam de ajuda com atividades básicas da vida diária."

A maioria dos pacientes de Rabinovici que estão tomando lecanemab só está usando o medicamento há alguns meses, então ele diz que ainda estão em "modo de espere para ver" para avaliar os benefícios.

Apesar de suas preocupações, os especialistas dizem que muitos de seus pacientes —e seus médicos— estavam entusiasmados com o medicamento.

"A doença de Alzheimer é uma condição devastadora para os pacientes, para suas famílias, então as pessoas estão realmente muito animadas, ansiosas para receber esse tratamento", diz Ramirez Gomez. "Do lado dos médicos, acho que também há um certo otimismo."

É assim que Helene e seu marido, Joseph, se sentem. Quando Helene foi diagnosticada com comprometimento cognitivo leve devido ao Alzheimer de início precoce, aos 61 anos, ela e Joseph imediatamente começaram a procurar tratamentos potenciais e ensaios clínicos. (Ambos pediram para usar nomes do meio para proteger sua privacidade.)

Depois de concluir todos os testes necessários, eles descobriram que Helene era uma boa candidata para lecanemab e decidiram seguir com o tratamento. Embora tenham enfrentado vários obstáculos —lutando para que o seguro de Joseph cobrisse, viajando 90 minutos de ida e volta para o centro de infusão, uma reação ruim após a primeira dose— o processo valeu a pena. Helene não teve problemas com inchaço ou sangramento cerebral, e não progrediu para a próxima fase da doença.

"Você tem que dar um salto de fé de que a ciência está lá", diz Joseph. "Há riscos, mas sentimos que estamos gerenciando esses riscos de forma razoável."

"De uma perspectiva egoísta", acrescenta, "eu só quero tê-la por mais tempo."