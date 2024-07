No Dia do Batom, veja cores diferentes para destacar os lábios

São Paulo

O batom, ou a falta dele, é peça-chave em qualquer maquiagem. Em homenagem ao Dia do Batom, celebrado nesta segunda (29), aqui estão opções que fogem do óbvio e mostram como é possível destacar os lábios com tons diferentes.

Uma das tendências de beleza é uma pele polida, com poucos produtos nos olhos e uma boca bem marcada. Essa estética apareceu em produções das principais semanas de moda internacionais e aqui no Brasil também.

Modelo no desfile da grife Dries Van Noten para a coleção Outono-Inverno 2024/2025 durante a Semana de Moda de Paris - JULIEN DE ROSA/AFP

Durante a temporada de moda parisiense, grifes como Valentino e Dries Van Noten mostraram que os batons não precisam ser tradicionais, com uma passarela recheada de tons diferentes nos lábios das modelos.

Entre as cores e acabamentos que estão em alta mencionados pelos maquiadores Celso Kamura e Lavoisier estão azul, verde, preto, gloss holográfico com fundo furta-cor e os metalizados. Essas tonalidades, inclusive, apareceram nos desfiles citados acima.

O maquiador das famosas Lavoisier, expert de make da Eudora, cita que é fã também de ir além. Com looks dramáticos, ele recomenda apostar no batom arroxeado. "Essa cor tem um efeito impactante e consegue transformar completamente o visual, trazendo uma mistura de modernidade e mistério."

Ele e Kamura dizem que tons de vermelho vibrante, como os alaranjados, são uma boa aposta. Lavoisier afirma que essas tonalidades trazem "personalidade e um toque moderno ao visual".

Além das cores, temos técnicas que conseguem transformar essas cores em maquiagens modernas e usuais, como os lip combos, que consistem em usar um lápis para delinear os lábios, batom e um gloss para finalizar.

Confira abaixo um vídeo de aplicação com essa técnica.

O efeito de boca laqueada, que também foca o brilho dos lábios, é uma estética diferente que conversa com maquiagens modernas. Celso Kamura explica que, para obter esse efeito, é preciso usar um batom preto e uma "generosa camada de gloss transparente, que dá aquele efeito laqueado".

Batom como foco da maquiagem

Para harmonizar o restante da maquiagem ao usar um batom mais exagerado, os maquiadores recomendam manter a pele mais natural. Lavoisier indica usar "base de cobertura média a alta, corretivo e pó para criar uma tela limpa".

Nos olhos, ele recomenda apostar em sombras neutras e delineado discreto, sem abrir mão de uma boa máscara de cílios para "destacar os olhos sem tirar o foco dos lábios".

"Use um blush em tons naturais, como pêssego ou rosado, para adicionar um toque de cor sem exagerar, equilibrando a maquiagem. Aplique iluminador nos pontos altos do rosto para um glow sutil e sofisticado, adicionando dimensão sem roubar a atenção dos lábios", completa o maquiador.

O beauty artist Celso Kamura também afirma que "é ideal manter o restante do rosto em tons mais nude ou minimalistas". Além da pele leve, ele sugere pentear as sobrancelhas para um acabamento polido e elegante.

Para quem não tem medo de ousar, o batom diferente pode ser só uma forma de complementar uma maquiagem colorida.

Dicas dos profissionais para o batom durar

Celso Kamura entrega o seu passo a passo para que o batom dure: "Iguale a cor dos lábios com uma base ou corretivo. Em seguida, contorne-os com um lápis da mesma cor do batom que você usará, definindo bem o formato. Depois, preencha os lábios com o batom e aplique uma leve camada de pó solto para fixá-lo. Aplique uma segunda camada de batom por cima. Finalize com um fixador de maquiagem. Assim, seus lábios ficarão impecáveis a noite toda". Ele recomenda também utilizar um batom de alta fixação.

Modelo no desfile da Dries Van Noten de Outono-Inverno 2024/2025, em Paris - Gonzalo Fuentes/REUTERS

Lavoisier também é a favor do lápis de contorno, pois essa técnica "cria uma base que segura o batom por mais tempo e também é uma super dica para dar a impressão de lábios maiores".

Ele recomenda aplicar o batom em camadas finas e remover o excesso com um lenço de papel. "Isso ajuda a construir a cor e a aumentar a durabilidade", explica. Para finalizar, Lavoisier diz que "após aplicar a primeira camada de batom, coloque um lenço de papel sobre os lábios e passe pó translúcido por cima. Isso fixa o batom sem tirar o brilho ou a cor".

Caso a ideia seja uma boca brilhante, aplique um gloss nos lábios "para dar um efeito de volume e brilho extra", recomenda o beauty artist.

