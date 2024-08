Desmame guiado pelo bebê pode ser seguro e mais saudável, dizem defensores do método

The New York Times

Jenny Best estava determinada que seu primeiro filho tivesse uma relação positiva com a comida desde a primeira mordida. Anos antes, como bailarina profissional, ela havia lutado contra distúrbios alimentares e queria que seu filho pensasse na comida como algo divertido.

Mas, não importa o que ela fizesse, o bebê parecia odiar comer.

"Fiz purês caseiros, comprei um liquidificador de bebê caro e tentei inventar essas coisas do zero, e então, desde o primeiro dia, ele não gostou", diz Best, franzindo a testa ao lembrar da memória de 8 anos atrás. "Ele estava chorando, arqueando as costas, virando a cabeça, e particularmente não gostava de eu me aproximar dele, de seu rosto, com uma colher."

O filho de Best parou de comer completamente até seu primeiro aniversário, e seu peso caiu tão precipitadamente que um médico recomendou um tubo de alimentação. Foi necessário uma equipe de terapeutas e nutricionistas para colocá-lo de volta nos trilhos. Best concluiu que os problemas dele decorriam de achar a alimentação com colher "invasiva" e, quando ficou grávida de gêmeos, ela resolveu encontrar uma maneira diferente de ensiná-los a comer.

Ela descobriu o desmame guiado pelo bebê, um conceito pioneirizado em 2001 por Gill Rapley, uma ex-parteira e enfermeira de saúde pública britânica. Em contraste com o conselho médico convencional de que os pais alimentem os bebês com cereais infantis especiais e purês, os pais oferecem aos bebês alimentos sólidos que eles mesmos se alimentam, geralmente por volta dos 6 meses de idade.

Para os não iniciados, o desmame guiado pelo bebê pode parecer chocante e assustador: Você realmente vai entregar a um bebê sem dentes um pedaço inteiro de coxa de frango? Os defensores insistem que não é apenas seguro quando feito corretamente, mas também promove o desenvolvimento de habilidades orais e motoras e uma atitude mais saudável e feliz em relação à comida.

Best, agora com 47 anos, começou a postar suas primeiras tentativas com seus gêmeos no Instagram em 2019. Eles começaram se alimentando de forma mais tradicional com alimentos iniciais, como mingau e iogurte, mas logo Best, uma comilona aventureira, ficou mais ousada, oferecendo a eles sardinhas, pedaços de carambola, até mesmo gafanhotos e grilos. Ela assistiu maravilhada enquanto os gêmeos pegavam, esmagavam, lambiam e experimentavam.

Uma moradora do Brooklyn que trabalhou no governo da cidade de Nova York por uma década depois que uma lesão nas costas interrompeu sua carreira de bailarina, Best suspeitava que havia outras pessoas por aí que, como ela, queriam informações facilmente acessíveis e credíveis se fossem experimentar o que ela chama de "abordagem contracultural para a alimentação infantil".

Nos cinco anos desde então, o desmame guiado pelo bebê só cresceu em popularidade, aparentemente com base no proselitismo boca a boca e ajudado pelas redes sociais. O conceito parece atrair os millennials que favorecem filosofias parentais que priorizam a autonomia da criança —e que dependem da internet para otimizar suas vidas. A prova de sua ascensão é que em 2021, a Gerber, que domina o mercado bilionário de alimentos para bebês nos Estados Unidos, começou a rotular alguns produtos, como "baby led friendly" (para o bebê conduzir sozinho). Um porta-voz da empresa disse que a Gerber "reconheceu o crescente interesse" na alimentação independente.

A conta do Instagram que Best começou agora tem 3,5 milhões de seguidores e se tornou a porta de entrada para um negócio em rápida expansão chamado Solid Starts, que visa ser o recurso principal para o desmame guiado pelo bebê e alimentação, desde a infância até a primeira infância. Best eventualmente parou de postar sobre sua própria vida e contratou especialistas médicos —sua equipe inclui pediatras, especialistas em alimentação e deglutição, patologistas da fala e um nutricionista que orientam o guia - mas a empresa ainda reflete sua crença de que há uma maneira superior de ensinar seu filho a comer. "À medida que avança, lembre-se de não forçar", avisa seu aplicativo. "Ter comida ou uma colher forçada em sua boca parece intrusivo, e é o mesmo para o bebê."

Bebê come coxa de frango, seguindo o desmame natural guiado pelo bebê, em que pais deixam de dar papinhas com colher e introduzem alimentos sólidos - Lauren Pisano/NYT

No entanto, até agora, a Academia Americana de Pediatria, a maior associação profissional de pediatras nos Estados Unidos, se recusou a endossar o desmame guiado pelo bebê. Não há pesquisa suficiente para sugerir que uma abordagem seja melhor do que outra, diz Mark Corkins, que preside o comitê de nutrição da associação e rejeitou o desmame guiado pelo bebê como "uma invenção impulsionada pelas redes sociais".

Corkins diz que cada vez mais ouve de pais que acreditam que "se você não fizer o desmame guiado pelo bebê, não está fazendo o que há de mais recente e melhor para seu filho".

Assim como o treinamento de sono ou dormir junto ou amamentação exclusiva, o desmame guiado pelo bebê se tornou um tópico delicado para uma nova geração de pais. E no mundo online da parentalidade, eles ficam procurando por certezas em meio a conselhos conflitantes que os fazem se preocupar: A escolha errada prejudicará seu filho?

Os bebês vão engasgar?

O consenso generalizado de que os bebês devem aprender a comer experimentando papas em estágios progressivos de espessura não é respaldado por pesquisas científicas definitivas. Em vez disso, a fase de "comida de bebê" foi associada ao "aumento dos produtos comerciais de alimentação", como escreve Amy Bentley, professora da Universidade de Nova York, em seu livro "Inventing Baby Food: Taste, Health, and the Industrialization of the American Diet" (Inventando a comida para bebês: sabor, saúde e a industrialização da dieta americana). Após anos de marketing agressivo, a comida de bebê processada comercialmente se tornou tão comum até meados do século 20 que alimentar o bebê com ela era, segundo ela, "não mais uma novidade, mas uma necessidade, até mesmo um requisito".

Os defensores do desmame guiado pelo bebê dizem que muitos alimentos podem ser "comida de bebê", desde que sejam servidos adequadamente e quando os bebês estiverem prontos em termos de desenvolvimento —como quando têm controle de seus pescoços.

Pediatras e outros profissionais de saúde que apoiam o método afirmam que existem concepções equivocadas sobre como os bebês aprendem a comer. Uma delas é que os bebês precisam de dentes; os bebês usam suas gengivas. Outra é que engasgar e sufocar são a mesma coisa. Sufocar é mortal, mas engasgar é um mecanismo de proteção.

Quando os bebês têm cerca de 6 a 9 meses, o reflexo de engasgo fica mais próximo da frente da boca. Os defensores do desmame guiado pelo bebê dizem que este é um momento ideal para os bebês aprenderem a empurrar pedaços de comida com a língua. Como os bebês obtêm a maioria de suas calorias e nutrientes do leite materno ou fórmula em seu primeiro ano, os defensores argumentam que é menos importante que os bebês realmente engulam comida no início do que aprenderem a se autorregular e experimentar texturas e sabores.

Pesquisas descobriram que o desmame guiado pelo bebê, com treinamento adequado, não está associado a um aumento do risco de engasgo, e que os bebês que se alimentam sozinhos consomem a mesma quantidade de calorias que os bebês alimentados com colher.



O maior obstáculo para tentar isso, Best descobriu, é que os pais ainda têm medo de que seus filhos engasguem com alimentos grandes ou de textura errada.

Então, como os pais poderiam servir com segurança um bife para um bebê de 6 meses? De acordo com o diretório gratuito da Solid Starts, ele deve ser oferecido no osso com grandes pedaços de carne e gordura removidos, ou bem passado e cortado em pedaços do tamanho de dois dedos de adulto pressionados juntos. Por volta dos 9 meses, quando os bebês podem começar a enfiar comida agressivamente na boca, a Solid Starts recomenda picar finamente a carne, ou misturar carne moída com purê de batatas ou polenta. Após 18 meses, diz, os pais podem querer incentivar o uso de talheres e oferecer pedaços do tamanho de uma mordida.

Instruções granulares como essas são listadas para mais de 400 alimentos — de maçãs e bananas a branzino, maracujá e queijo. O diretório inclui vídeos curtos, infográficos, contexto cultural, sugestões de receitas e informações nutricionais e sobre alérgenos. Os pais podem pagar por uma versão do aplicativo que eventualmente oferecerá planos de refeições apropriados para cada estação e cronogramas de introdução de alérgenos com medidas exatas.

Solid Starts construiu seu negócio tentando responder a todas as possíveis perguntas ou preocupações que um pai possa ter sobre o desmame guiado pelo bebê. Existem outros recursos para pessoas curiosas sobre a prática, mas nenhum é tão exaustivo; como resultado, tornou-se onipresente online, onde os fãs comentam sobre o quanto estão animados para alimentar seus bebês com alimentos "reais".

"Meu pediatra recomendou hoje, em nossa consulta de 4 meses, começar a dar a ela cereal de arroz. Eu disse que não faríamos isso", escreveu um pai em um post do Instagram da Solid Starts. "Mas me peguem daqui a 2 meses com uma grande coroa de brócolis na mão dela."

Medo de ser cancelado

Nos últimos anos, Best diz, Solid Starts tentou se distanciar do termo "desmame guiado pelo bebê", preferindo "alimentação responsiva" em vez disso. Isso ocorre em parte porque as comunidades online podem ser doutrinárias a ponto de Rapley, a pioneira do conceito de desmame guiado pelo bebê, especificar em seu site que não acredita que ninguém "deveria se sentir cancelado" se optar por não seguir a prática "ao pé da letra", como ocasionalmente alimentar o bebê com colher.

Mas Solid Starts ainda sofre grande crítica em relação ao desmame guiado pelo bebê.

"Senti que o programa era muito 'tudo ou nada' e se você alimenta o bebê com purês de colher, está condenado", escreveu um comentarista em um dos muitos tópicos de fóruns online dedicados à Solid Starts. É uma reclamação típica. Outros dizem que se sentem culpados por não querer lidar com toda a limpeza que o desmame guiado pelo bebê exige.

TJ Gold, pediatra da Tribeca Pediatrics, a maior prática pediátrica de atenção primária de Nova York, diz que cada vez mais precisa consolar pais que sentem ansiedade em alimentar seus bebês da maneira "certa". "Você tem essa enxurrada de informações intensas chegando até você como pai", disse ela. "Quando se torna tão complicado, acho que perdemos muito da alegria de simplesmente alimentar nossos filhos."

A mãe Brittany Kovarsy disse em uma entrevista que "se sentiu como uma fracassada" ao assistir vídeos de bebês felizes mastigando no Instagram enquanto seu próprio filho de 9 meses ainda preferia sorver os saquinhos. "Senti que estava privando meu filho de algum tipo de experiência de desenvolvimento e o prejudicando", disse ela.

Alguns membros da equipe da Solid Starts se incomodaram com esse tipo de feedback. "Não queremos envergonhar os pais", disse Kary Rappaport, uma das especialistas em alimentação e deglutição da Solid Starts, "não queremos pressionar os pais, mas não acho que fornecer informações precisas e recursos baseados em evidências que criem culpa nos pais".

A empresa agora tenta ser mais inclusiva incorporando informações sobre purês e saquinhos, mas sua mensagem geral ainda implica que os pais que se desviam do desmame guiado pelo bebê correm riscos de resultados adversos.

"Como você começa a introduzir sólidos importa", alertou a legenda de um story do Instagram da Solid Starts mostrando um bebê de 7 meses compartilhando uma espiga de milho com seu pai. "Sirva o que você come. Confie em seu filho. Faça disso algo alegre."

Jennifer Anderson, uma nutricionista que administra Kids Eat in Color, uma empresa que também aconselha pais sobre como alimentar seus filhos, disse acreditar que mais pesquisas são necessárias antes que alguém possa dizer que o desmame guiado pelo bebê é o melhor. "Os pais estão sendo vendidos uma história falsa de que, se tomarem uma determinada ação, não terão resultados negativos", disse ela, quando na realidade, muitos fatores afetam o relacionamento de uma criança com a comida que estão fora do controle dos pais, desde a neurodivergência até o que acontece na creche. "Eles se sentem frustrados se fizerem isso e ainda tiverem um bebê seletivo."