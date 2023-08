Saiba como é a primeira consulta no ginecologista e no urologista

São Paulo

Quem é pequeno vai ao pediatra, mas e depois que se cresce, aonde se deve ir? Existe uma especialidade chamada hebiatra, que cuida de adolescentes, mas a partir dos dez anos já dá para pensar em também visitar um ginecologista ou urologista.

Lá vai dar para fazer um check-up da saúde geral e também falar da saúde sexual. Sim, dá vergonha, mas os próprios médicos mostram que não há motivos para se preocupar. "A consulta vai ser sigilo entre você e seu médico, ninguém mais vai ficar sabendo dessa conversa", garante o urologista Maurício J. Bruschini Rodrigues Netto.

"Não fique achando que a pessoa vai ter um juízo de valor sobre o que você fala, ou que vai rir da sua cara. Nada disso", completa a ginecologista Marina Levy. Os dois também dizem que não há como um médico saber o que um paciente fez em termos sexuais, tipo quando ou se ele transou com alguém.

Veja abaixo as dicas deles para se preparar para sua primeira consulta.

Ginecologista ajuda a pensar se já é hora de tomar anticoncepcional - Adobe Stock

Veja as respostas da ginecologista Marina Levy, da clínica Parto com Amor.

É preciso se depilar para ir?

Não é necessário se depilar. Os pelos pubianos não atrapalham a consulta ginecológica.

Vai haver exame dentro da vagina mesmo em quem é virgem?

Se a paciente é virgem, o médico não irá fazer exame especular (examinar dentro da vagina). Irá examinar apenas o lado externo, a não ser que a paciente tenha queixas específicas.

Os exames dessa primeira consulta doem?

O exame ginecológico não dói. O médico vai sempre lhe informar de tudo que será feito e você pode pedir que pare o exame se não estiver se sentindo confortável.

O médico vai examinar os seios também?

É importante no exame físico examinar os seios também, para identificar o estágio de desenvolvimento e se há presença de nódulos que precisam ser investigados.

Dá para fazer a consulta mesmo estando menstruada?

Quando se está menstruada é possível ir à consulta para conversar e tirar dúvidas, mas o exame físico será prejudicado.

Tudo bem pedir para o médico receitar um anticoncepcional?

Pode usar anticoncepcional se houver indicações mesmo sendo menor de idade. Mas é algo que deve ser sempre bem conversado com o ginecologista para escolher o melhor anticoncepcional específico para paciente.

É preciso ir com um adulto ou se pode ir sozinha?

Se a paciente for menor de idade, precisa ir com um responsável maior de idade. Não precisa ser mãe ou pai.

Tudo bem se a paciente não quiser que o pai e a mãe entrem na sala de consulta?

Se o paciente não quiser que o responsável entre na consulta, ele terá que esperar do lado de fora e o médico deve, sim, ajudar nesse pedido, e sempre perguntar no início da consulta.

Como se preparar para a consulta?

Faça uma listinha das suas últimas menstruações, data, quando começou, quando terminou e o fluxo. E também faça uma listinha das suas dúvidas, para você não esquecer nada lá na hora. O calendário menstrual é bem importante para o médico conseguir identificar a sua regularidade, se está tudo bem ou se tem alguma coisa alterada.

Como lidar com a vergonha de falar sobre sexo?

Não tenha vergonha. O médico que tá ali já ouviu, já viu muita coisa na vida e não está ali para te julgar. Então, fale tudo abertamente. Não fique achando que a pessoa vai ter um juízo de valor sobre o que você fala ou que vai rir da sua cara, nada disso.

Veja as respostas do urologista Maurício J. Bruschini Rodrigues Netto.

Urologista pode ajudar a tirar dúvidas sobre camisinha, ereção e outros assuntos relacionados ao sexo - Adobe Stock

O médico vai examinar o pênis?

O médico geralmente pede para o paciente tirar a roupa. Provavelmente, será preciso palpar os testículos para ver a consistência, se tem algum tumor, se tem algum nódulo no testículo, examinar para ver se o adolescente tem varicocele [principal causa de infertilidade do homem, aparece na adolescência como veias dilatadas na região do escroto]. Mas são exames simples.

O médico vai fazer aquele exame de próstata pelo ânus?

Não. Adolescente não precisa fazer exame de próstata. O homem só começa a fazer exame de próstata aos 50 anos, ou aos 45 anos se ele tiver um antecedente de câncer de próstata na família.

Os exames dessa primeira consulta doem?

Não, não doem. É só um exame físico normal, como em qualquer médico. Vai examinar o pênis, vai examinar os testículos, mas não tem dor nenhuma.

É preciso se depilar para ir?

Não, não precisa se depilar —pelo contrário, os urologistas não recomendam que seja feita depilação. A depilação pode criar foliculite, ou seja, inflamação nos pelos da barriga, da região pubiana, do escroto. Então, a gente não recomenda que seja feita a depilação.

O médico pode ensinar a colocar a camisinha?

Sim, claro, ele pode ensinar a colocar a camisinha. Também ensina, no momento adequado, qual o tipo de camisinha que mais vai se adaptar para você, de acordo com o formato e tamanho do seu pênis.

Como lidar com a vergonha de falar sobre ereção, ejaculação etc?

Na verdade, você é o maior interessado em aprender o que é importante para você. Então, você deve se preparar para ir na consulta. Se tiver dúvidas e acha que vai esquecer, anote no papel.

A consulta vai ser sigilo entre você e seu médico urologista, ninguém mais vai ficar sabendo dessa conversa. Então, é um momento importante para você tirar todas essas dúvidas que às vezes você ouve nas notícias, nas histórias dos amigos, coisas que não acontecem com você, e você fica querendo saber se aquilo é verdade ou não.

Então, a consulta com o urologista nessa fase de adolescência é muito importante para você esclarecer tudo que você quer saber.

É preciso ir com um adulto ou se pode ir sozinho?

Se você for menor de idade, o ideal é ir acompanhado pelo pai ou pela mãe. Se você for maior de 18 anos, pode ir sozinho ou acompanhado de quem você quiser. Não tem problema.

Tudo bem se o paciente não quiser que o pai e a mãe entrem na sala de consulta?

Você pode pedir para eles não entrarem. O médico urologista ajuda você nesse aspecto, pede para o pai ou a mãe aguardarem lá fora.

Você conversa tudo que tem que conversar com o urologista, tira as suas dúvidas sobre relação sexual, camisinha, doenças venéreas e depois, no final da consulta, a gente chama o pai ou a mãe ou quem estiver junto, explica o que você tem, o que foi feito, tudo sem dar detalhes da conversa. É sempre uma conversa sigilosa.