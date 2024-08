Saiba como identificar e diminuir sintomas de ansiedade

São Paulo

Cresce a procura na internet por formas de como identificar e diminuir os sintomas de ansiedade. Não à toa, o Brasil é o segundo país do mundo que mais busca por ansiedade no Google Trends, atrás apenas da Ucrânia. Segundo dados da plataforma, somos o país com maior interesse de busca pelo tema nos últimos 12 meses.

Brasil é o segundo país que mais busca por ansiedade na internet, atrás apenas da Ucrânia - Catarina Pignato

Ao pesquisar por ansiedade no Trends, as principais pesquisas em ascensão feitas pelos brasileiros nos últimos cinco anos são, nesta ordem: teste de ansiedade e depressão, como diminuir a ansiedade rapidamente, remédio para ansiedade e irritabilidade, e crise de ansiedade sintomas físicos.

O interesse por transtorno de ansiedade generalizada no Trends também cresceu e teve um aumento de 32% nas buscas em 2023 em comparação com 2022.

A psiquiatra Danielle Admoni define a ansiedade como "o medo do medo". Para ela, esse sentimento pode ser benéfico, pois nos mantém em alerta. "Por exemplo, se eu tenho uma prova e não fico ansiosa, eu não vou estudar. Então a ansiedade nos ajuda a nos organizar", afirma Admoni.

O filme "Divertida Mente 2" trouxe essa questão às telas de cinema. No longa, a personagem Ansiedade é uma das novas emoções, e seu papel é ajudar a adolescente Riley a prever e evitar situações que podem ser prejudicais ao seu futuro.

No entanto, assim como no filme, quando a ansiedade toma o controle de todas as emoções, tudo se agrava e leva a consequências como sofrimento antecipatório e até problemas para dormir.

Como saber se tenho ansiedade?

Para a psicóloga Rita Passos, presidente da ABQV (Associação Brasileira de Qualidade de Vida), a ansiedade faz parte da nossa vida, especialmente porque vivemos em um ritmo muito acelerado e sob constantes exigências de desempenho, seja no trabalho ou na vida pessoal. Essa pressão contínua gera um estado de alerta constante.

"Se isso persiste, se não é um evento pontual, mas algo que dura semanas ou meses, é hora de prestar atenção. Se está saindo do se controle, afetando sua qualidade de vida e impactando seus relacionamentos, é preciso buscar ajuda", diz Passos.

Outro sinal é quando a pessoa sofre de maneira desproporcional em determinadas situações, a ponto de não conseguir relaxar sem realizar a tarefa que a está incomodando. "É uma cobrança muito grande, um perfeccionismo excessivo", explica Admoni.

Além disso, há sintomas físicos como dor de cabeça, dor de barriga, taquicardia, palpitações, falta de ar e sudorese.

Como diminuir a ansiedade?

No podcast Modo de Viver, a repórter Bárbara Blum, apresentadora e produtora da série, conversou com especialistas, ouviu histórias de pessoas que sofrem com o transtorno e reuniu experiências práticas de iniciativas sobre como lidar com a ansiedade.

Mudança no estilo de vida

Segundo Passos, a prática de atividade física, especialmente exercícios aeróbicos, como caminhar, correr ou nadar, libera endorfina, que atua como um analgésico natural para o corpo.

Terapia

Para aprender estratégias de como controlar a ansiedade. "Dependendo do grau de ansiedade, o tratamento medicamentoso pode ser necessário para melhorar a eficácia da psicoterapia e das mudanças no estilo de vida", afirma Passos.

Meditação

A meditação também pode ser útil, mas há uma ressalva. "Imagine uma pessoa que é superacelerada. Se você mandar essa pessoa parar de pensar por dez minutos, ela enlouquece. Meditação e mindfulness são ótimos, mas para quadros de ansiedade muito intensos, até contraindicamos, porque a pessoa não vai conseguir lidar com isso", diz Admoni.