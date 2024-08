The Conversation

O consumo excessivo de cafeína é definitivamente ruim para a saúde, e pode haver bons motivos para que algumas pessoas queiram abandoná-la completamente. Mas se você se desespera com a ideia de deixar de tomar seu café matinal, não se preocupe.

Há muitas pesquisas que mostram que a ingestão moderada de café está associada a vários tipos de benefícios. Além das vantagens bem conhecidas de melhorar a saúde do coração, uma xícara diária de café parece ser boa para o cérebro e pode ajudar a prevenir doenças mentais.

Para começar, o café contém vários nutrientes essenciais benéficos para a saúde geral. Uma típica xícara de café de 240 ml fornece pequenas quantidades de vitaminas do complexo B —riboflavina, ácido pantotênico, tiamina e niacina— bem como minerais potássio, manganês e magnésio. Os nutrientes do café podem contribuir significativamente para a ingestão diária quando várias xícaras são consumidas.

Todas as razões pelas quais uma xícara de café realmente pode ser boa para você

Ele também é rico em antioxidantes. De fato, muitas pessoas —especialmente no ocidente— provavelmente obtêm mais antioxidantes do café do que de frutas e vegetais.

Então, o que o consumo de café realmente significa para o corpo? Um dos benefícios potenciais mais conhecidos do café é sua capacidade de aumentar os níveis de energia e melhorar o estado de alerta mental, especialmente logo pela manhã ou durante um período de inatividade à tarde.

Isso se deve principalmente à cafeína, um estimulante natural encontrado no café, que bloqueia o neurotransmissor inibitório adenosina do cérebro, que promove o sono e suprime a excitação. Isso leva ao aumento do disparo neuronal e à liberação de neurotransmissores como a dopamina e a norepinefrina, que melhoram o humor, o tempo de reação e a função cognitiva.

Entretanto, às vezes é difícil determinar causa e efeito. As pessoas tomam café no trabalho, por exemplo, e em ambientes sociais com amigos, de modo que a pesquisa tem de separar os efeitos do café e os efeitos do aspecto social de compartilhar o tempo com amigos e colegas.

Doenças crônicas

No longo prazo, o consumo moderado de café pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver uma série de doenças crônicas.

Doenças cardiovasculares

O consumo moderado de café está associado a um risco reduzido de doença cardíaca e derrame. Estudos indicam que o consumo de uma a duas xícaras de café por dia pode reduzir o risco de insuficiência cardíaca. Além disso, o consumo de café foi associado a um menor risco de mortalidade e doenças cardiovasculares. É interessante notar que, mesmo quando alguém tem ritmos cardíacos anormais, o café não é prejudicial de acordo com dados recentes.

Diabetes tipo 2

O café pode aumentar a capacidade do corpo de processar a glicose, reduzindo o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Pesquisas demonstraram que as pessoas que consomem mais café têm uma menor probabilidade de desenvolver essa doença.

Doenças hepáticas

O café parece ajudar a proteger o fígado. Tanto o café comum quanto o descafeinado foram associados a níveis mais saudáveis de enzimas hepáticas, e os consumidores de café têm um risco significativamente menor de cirrose hepática e câncer de fígado.

Câncer

O consumo de café tem sido associado a um risco reduzido de vários outros tipos de câncer, inclusive os cânceres colorretal e de útero. Uma revisão sistemática constatou que o alto consumo de café está associado a um risco 18% menor de câncer.

Doenças neurodegenerativas

A cafeína está associada a um menor risco de desenvolver a doença de Parkinson e pode ajudar as pessoas com essa doença a controlar melhor seus movimentos. Além disso, o consumo de café pode reduzir o risco de doença de Alzheimer e outras formas de demência.

Saúde mental

Como se os benefícios físicos não fossem suficientes, também foi demonstrado que o café tem efeitos positivos sobre a saúde mental. Estudos sugerem que os consumidores de café têm um risco menor de depressão, com algumas descobertas indicando uma redução de 20% no risco de ficar deprimido.

Além disso, o consumo de café tem sido associado a uma redução do risco de suicídio. Pesquisas descobriram que as pessoas que bebem quatro ou mais xícaras por dia têm 53% menos probabilidade de cometer suicídio.

Tempo de vida

Com todos esses benefícios, não é de surpreender que pesquisas sugerem que os consumidores de café tendem a viver mais do que os que não bebem. Um grande estudo envolvendo mais de 400.000 pessoas constatou que o consumo de café durante um período de 12 a 13 anos estava associado a um menor risco de morte, sendo que o efeito mais forte foi observado com quatro a cinco xícaras por dia.

Esse benefício de longevidade pode ser devido aos efeitos cumulativos das propriedades protetoras do café contra várias doenças.

É necessário ter moderação

Embora o café ofereça inúmeros benefícios à saúde, é essencial consumi-lo com moderação. Também é aconselhável limitar a adição de açúcares e cremes para evitar a ingestão desnecessária de calorias.

A ingestão excessiva de cafeína pode levar a efeitos colaterais negativos, como nervosismo, ansiedade e distúrbios do sono. Algumas pessoas que são especialmente sensíveis à cafeína podem precisar limitar a ingestão de café ou evitá-lo completamente, pois mesmo o café descafeinado contém cafeína.

Como acontece com qualquer componente da dieta, o equilíbrio é fundamental. Ao compreender os possíveis benefícios e limitações do café, as pessoas podem tomar decisões informadas sobre como incorporá-lo em sua rotina diária.

Eu, por exemplo, continuarei com minha xícara matinal.

Este artigo foi publicado no The Conversation e reproduzido aqui sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original.