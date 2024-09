Adolescentes que tomam café da manhã regularmente são mais felizes, mostra estudo

Agência Einstein

Crianças e adolescentes que tomam café da manhã regularmente são mais felizes e satisfeitos com a vida em comparação aos que costumam pular o desjejum. A constatação é de um amplo estudo, publicado no BMC Nutrition Journal, que avaliou os hábitos alimentares de quase 155 mil pessoas com idades entre 10 e 17 anos que vivem em países da Europa e da América do Norte.

Os pesquisadores usaram informações do Health Behavior in School-aged Children de 2017-2018, um trabalho colaborativo da OMS (Organização Mundial da Saúde) que é realizado a cada quatro anos em escolas para avaliar a saúde e o bem-estar de crianças e adolescentes. Dentro desse estudo, a análise do consumo de café da manhã envolveu uma pergunta específica: "Com que frequência você costuma tomar café da manhã?".

Para medir a satisfação com a vida, o trabalho usa um método de avaliação subjetiva, abrangendo uma escala de zero a 10, sendo 10 o ponto que significa melhor qualidade de vida e zero o que representa a pior.

Ao cruzar as informações, os autores descobriram que a menor média de satisfação foi identificada nos participantes que pulavam o café da manhã com frequência. Por outro lado, a maior média foi observada naqueles que faziam a refeição todos os dias. A conclusão dos autores é que existe uma relação praticamente linear entre o desjejum e estar mais satisfeito com a vida.

Segundo a nutricionista Serena del Favero, do Hospital Israelita Albert Einstein, uma dieta nutritiva de fato contribui para a saúde geral e pode melhorar a sensação de bem-estar e satisfação.

"Na prática, vemos que crianças que pulam o café da manhã frequentemente relatam sentir-se cansadas e com dificuldade para se concentrar nas tarefas escolares. Isso pode resultar em um desempenho acadêmico inferior e uma maior frustração, o que afeta negativamente o humor e o comportamento", explica a especialista.

O café da manhã é uma oportunidade para ingerir nutrientes essenciais —como cálcio, ferro e vitaminas do complexo B — e importantes para o desenvolvimento físico e cognitivo, especialmente em crianças e adolescentes.

Além disso, a primeira refeição do dia pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando flutuações no humor, como irritabilidade e cansaço, que são comumente associadas ao jejum prolongado. "Uma nutrição estável ajuda a melhorar a percepção positiva da vida", complementa del Favero.

Consumir um café da manhã balanceado também é bom para regular o apetite ao longo do dia, reduzindo a tendência de consumir alimentos hipercalóricos em refeições subsequentes para "compensar" a fome.

"Quando o café da manhã é pulado, é provável que a fome aumente, levando ao consumo exagerado de alimentos mais calóricos e ricos em gorduras ou açúcares nas próximas refeições, o que pode contribuir para o ganho de peso, levando ao sobrepeso ou obesidade", observa.

Outra vantagem de não pular a primeira refeição do dia é que isso indica um estilo de vida mais organizado e saudável.

"Crianças e adolescentes que têm o hábito de tomar café da manhã são mais propensos a manter outras práticas saudáveis, como atividade física regular, uma alimentação equilibrada e boas práticas de higiene do sono", afirma a nutricionista

Para os autores da pesquisa, considerando as possíveis vantagens para a saúde associadas ao café da manhã durante essa fase da vida, os resultados reforçam a necessidade de promover o aumento do consumo dessa refeição entre crianças e adolescentes.

Dicas para fazer boas escolhas

No estudo, os pesquisadores citam que não obter uma mistura adequada de vitaminas e minerais regularmente poderia resultar em menor satisfação com a vida ao longo do tempo. A nutricionista Serena del Favero explica que um café da manhã equilibrado deve incluir alimentos que proporcionem uma gama completa de nutrientes essenciais, incluindo carboidratos complexos, proteínas, gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais.

"Um café da manhã com aveia, frutas frescas, castanhas e iogurte fornece essa combinação", exemplifica.

A especialista elencou as principais dicas para os pais elaborarem um café da manhã saudável e manterem essa rotina em casa:

• Defina um horário regular: Tente estabelecer um horário fixo para o café da manhã todos os dias. Isso ajuda a criar um hábito e prepara as crianças para fazer essa refeição. A rotina pode ser ajustada dependendo do horário da escola ou das atividades, mas manter uma consistência é importante.

• Incorpore alimentos variados e nutritivos: Inclua uma variedade de alimentos para garantir o equilíbrio de nutrientes. Por exemplo, combine carboidratos complexos (como aveia ou pão integral), proteínas (ovos ou iogurte), frutas frescas e uma fonte de gorduras saudáveis (castanhas, por exemplo).

• Deixe preparado na noite anterior: Preparar partes do café da manhã na noite anterior pode economizar tempo e reduzir o estresse de manhã. Por exemplo: deixe frutas lavadas e prontas para serem consumidas no dia seguinte.

• Tenha alimentos práticos e saudáveis disponíveis: Mantenha a despensa e geladeira abastecidas com opções rápidas e saudáveis, como iogurte, cereais integrais, frutas frescas, pães integrais e ovos cozidos. Isso facilita que os pequenos façam escolhas saudáveis mesmo quando estão com pressa.

• Envolva as crianças na preparação: Deixe-as ajudarem a preparar o café da manhã. Elas podem escolher frutas para uma vitamina, montar uma tigela de iogurte com granola ou ajudar a fazer um sanduíche saudável. Isso não apenas ensina habilidades culinárias, mas também as motiva a comer o que ajudaram a preparar.