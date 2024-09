Autoridade médica dos EUA diz que estresse de mães e pais é desafio de saúde pública

Reuters

A autoridade de saúde dos EUA, Vivek Murthy, emitiu em 28 de agosto um alerta de saúde pública sobre o impacto do estresse na saúde mental dos pais, pedindo ao governo, empresas e organizações comunitárias para aumentar os recursos a fim de fornecer mais apoio a eles.

O alerta emitido por Murthy, que já usou o formato anteriormente para abordar os riscos da violência armada e das redes sociais para jovens, destacou uma longa lista de questões que estressam os pais e pediu mudanças de políticas e um melhor apoio comunitário para eles, outros cuidadores e famílias como um todo.

Entre as recomendações políticas, Murthy pressionou os governos federal, estadual e local a expandir o financiamento que apoia os pais, estabelecer um programa nacional de licença familiar e médica remunerada, garantir que os trabalhadores tenham licença remunerada por doença e fornecer aos cuidadores acesso a opções acessíveis de cuidados de saúde mental.

Vivek Murthy diz que há pelo menos 63 milhões de pais e cuidadores nos EUA, e 48% deles se descrevem como completamente sobrecarregados - Ersin/Adobe Stock

Murthy disse à Reuters em uma entrevista que a saúde mental dos pais tem impacto nos filhos.

"Por trás dessa crise de saúde mental juvenil está uma crise real dos pais, em que muitos deles estão lutando com um estresse profundo e com seus próprios desafios de saúde mental", diz Murthy. "Se você realmente quer ajudar as crianças, uma das coisas que você tem que fazer é realmente ajudar os pais."

O alerta pediu que os empregadores implementem programas de treinamento para gerentes sobre gerenciamento do estresse e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e incentivou os profissionais de saúde e grupos de serviços sociais a rastrear os pais em busca de condições de saúde mental.

Murthy disse que há pelo menos 63 milhões de pais e cuidadores nos EUA, e 48% se descrevem como completamente sobrecarregados. Os pais, especialmente os solteiros, também estão experimentando um nível desproporcional de solidão, disse ele.

A legislação do presidente Joe Biden garantindo licença familiar e médica remunerada para os americanos foi frustrada por republicanos e alguns democratas no Congresso.

Murthy, cujo tempo no cargo deve terminar no final do mandato de Biden em janeiro de 2025, disse que não vê a questão como política. "Como país, precisamos investir mais em cuidar dos pais e apoiar seu bem-estar", disse ele. "Minha esperança é que o bem-estar dos pais não seja uma questão política ou partidária."