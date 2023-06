Agência de pesquisa do câncer dirá que o adoçante aspartame é uma possível fonte cancerígena

Reuters

Um dos adoçantes artificiais mais comuns do mundo está prestes a ser declarado um possível carcinógeno no próximo mês por um importante órgão de saúde global, de acordo com duas fontes com conhecimento do processo, colocando-o em confronto com a indústria alimentícia e os reguladores.

O aspartame, usado em produtos como refrigerantes dietéticos da Coca-Cola, chicletes Extra da Mars e algumas bebidas da Snapple, será listado em julho como "possivelmente carcinogênico para humanos" pela primeira vez pela Iarc (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer), braço de pesquisa sobre câncer da OMS (Organização Mundial da Saúde), disseram as fontes.

A decisão da Iarc, finalizada no início deste mês após uma reunião dos especialistas externos do grupo, tem como objetivo avaliar se algo é um potencial perigo ou não, com base em todas as evidências publicadas.

Cumbuca com açucar; estudo indica que alguns dos adoçantes mais usados no mundo podem ter efeito semelhante ao do açucar no metabolismo e afetar micro-organismos intestinais - Wirestock/Freepik

Não leva em consideração a quantidade segura de um produto que uma pessoa pode consumir. Este conselho para indivíduos vem de um comitê de especialistas separado da OMS sobre aditivos alimentares, conhecido como JECFA (Comitê Conjunto da OMS e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação sobre Aditivos Alimentares), juntamente com determinações de reguladores nacionais.

No entanto, decisões semelhantes da Iarc no passado para diferentes substâncias levantaram preocupações entre os consumidores sobre seu uso, resultaram em processos judiciais e pressionaram os fabricantes a reformular receitas e trocar por alternativas. Isso levou a críticas de que as avaliações da Iarc podem ser confusas para o público.

A JECFA, comitê da OMS sobre aditivos, também está revisando o uso do aspartame este ano. Sua reunião começou no final de junho e está previsto que anuncie suas descobertas no mesmo dia em que a Iarc torna pública sua decisão - em 14 de julho.

Desde 1981, o JECFA afirmou que o aspartame é seguro para consumo dentro dos limites diários aceitos. Por exemplo, um adulto pesando 60 kg teria que beber entre 12 e 36 latas de refrigerante diet - dependendo da quantidade de aspartame na bebida - todos os dias para correr riscos. Essa visão tem sido amplamente compartilhada por reguladores nacionais, incluindo nos Estados Unidos e na Europa.

Um porta-voz da Iarc afirmou que as descobertas dos comitês da Iarc e da JECFA eram confidenciais até julho, mas acrescentou que eram "complementares", sendo que a conclusão da Iacr representa "o primeiro passo fundamental para entender a carcinogenicidade". O comitê de aditivos "realiza avaliação de risco, que determina a probabilidade de um tipo específico de dano (por exemplo, câncer) ocorrer sob certas condições e níveis de exposição".

No entanto, a indústria e os reguladores temem que realizar ambos os processos ao mesmo tempo possa ser confuso, de acordo com cartas de reguladores dos Estados Unidos e do Japão vistas pela Reuters.

"Solicitamos gentilmente que ambos os órgãos coordenem seus esforços na revisão do aspartame para evitar qualquer confusão ou preocupação entre o público", escreveu Nozomi Tomita, um oficial do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, em uma carta datada de 27 de março para a diretora-geral adjunta da OMS, Zsuzsanna Jakab.

A carta também pediu que as conclusões de ambos os órgãos fossem divulgadas no mesmo dia, como está acontecendo agora. A missão japonesa em Genebra, onde a OMS está sediada, não respondeu a um pedido de comentário.

DEBATE

As decisões da Iarc podem ter um enorme impacto. Em 2015, seu comitê concluiu que o glifosato é "provavelmente carcinogênico". Anos depois, mesmo com outros órgãos como a EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) contestando isso, as empresas ainda estavam sentindo os efeitos da decisão. Em 2021, a empresa alemã Bayer perdeu seu terceiro recurso contra veredictos judiciais nos Estados Unidos que concederam indenizações a clientes que atribuíram seus cânceres ao uso de herbicidas à base de glifosato.

As decisões da Iarc também têm enfrentado críticas por causar alarme desnecessário em relação a substâncias ou situações difíceis de evitar. Anteriormente, ela classificou o trabalho noturno e o consumo de carne vermelha como "provavelmente cancerígenos" e o uso de telefones celulares como "possivelmente cancerígenos", semelhante ao aspartame.

"O Iarc não é um órgão de segurança alimentar e sua revisão do aspartame não é cientificamente abrangente e baseia-se fortemente em pesquisas amplamente desacreditadas", disse Frances Hunt-Wood, secretária-geral da ISA (Associação Internacional de Adoçantes).

O órgão, cujos membros incluem Mars Wrigley, uma unidade da Coca-Cola e a Cargill, afirmou ter "preocupações sérias com a revisão da Iarc, que pode confundir os consumidores".

A diretora executiva do Conselho Internacional de Associações de Bebidas, Kate Loatman, afirmou que as autoridades de saúde pública deveriam estar "profundamente preocupadas" com a "opinião vazada" e também alertou que isso "poderia enganar desnecessariamente os consumidores a consumirem mais açúcar em vez de escolherem opções seguras de baixo ou nenhum açúcar".

O aspartame tem sido extensivamente estudado por anos. No ano passado, um estudo observacional na França com 100.000 adultos mostrou que pessoas que consumiam maiores quantidades de adoçantes artificiais - incluindo o aspartame - tinham um risco ligeiramente maior de câncer.

Isso seguiu um estudo do Instituto Ramazzini na Itália no início dos anos 2000, que relatou que alguns tipos de câncer em camundongos e ratos estavam relacionados ao aspartame.

No entanto, o primeiro estudo não conseguiu provar que o aspartame causou o aumento do risco de câncer, e questionamentos foram levantados sobre a metodologia do segundo estudo, inclusive pela EFSA, que o avaliou.

O aspartame é autorizado para uso globalmente por reguladores que revisaram todas as evidências disponíveis, e grandes fabricantes de alimentos e bebidas têm defendido o uso desse ingrediente há décadas. A Iarc afirmou ter avaliado 1.300 estudos em sua revisão de junho.

Ajustes recentes de receitas feitos pela gigante de refrigerantes Pepsico demonstram a luta que a indústria enfrenta quando se trata de equilibrar as preferências de sabor com as preocupações com a saúde. A Pepsico removeu o aspartame dos refrigerantes em 2015, trazendo-o de volta um ano depois, apenas para removê-lo novamente em 2020.

Incluir o aspartame como possível carcinógeno tem como objetivo motivar mais pesquisas, afirmaram as fontes próximas à Iarc, o que ajudará as agências, consumidores e fabricantes a tirarem conclusões mais firmes.

Mas também é provável que isso reacenda o debate sobre o papel da Iarc, bem como a segurança dos adoçantes de forma mais geral.

No mês passado, a OMS publicou diretrizes aconselhando os consumidores a não utilizarem adoçantes não açucarados para controle de peso. As diretrizes causaram um alvoroço na indústria alimentícia, que argumenta que eles podem ser úteis para os consumidores que desejam reduzir a quantidade de açúcar em sua dieta.

