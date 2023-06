Sintomas de febre maculosa começaram uma semana após festa, diz irmão de dentista

São Paulo

A primeira confirmação do Instituto Adolfo Lutz para febre maculosa neste mês foi o caso da dentista Mariana Giordano, 36.

Ela morreu em 8 de junho, mesmo dia em que faleceu o namorado dela, o piloto e empresário Douglas Pereira Costa, 42, também vítima da febre maculosa.

No dia 27 de maio, o casal esteve na Feijoada do Rosa, na Fazenda Santa Margarida, em Joaquim Egídio, distrito de Campinas (a 93 km de SP), local provável da infecção. Na semana seguinte, eles viajaram a Monte Verde (MG).

A dentista Mariana Giordano, 36, vítima da febre maculosa - Mariana Giordano no Facebook

Os sintomas começaram no dia 3 de junho, um sábado. Além de febre, dor e manchas pelo corpo, Mariana se queixou de cansaço, conta o irmão dela, o empresário Marcelo Giordano, 46.

"No sábado, ela e o Douglas não conseguiram sair do quarto", diz. Segundo ele, Mariana tinha picadas no ombro e na perna, com hematoma.

No domingo, Mariana foi para o Hospital Vitória, em São Paulo, onde morava.

"Ela tomou uma carga de adrenalina e voltou bem. Disse que estava ótima. Na segunda, foi à faculdade apresentar um TCC de um curso que estava finalizando. À noite, começou a passar muito mal. Voltou ao hospital, fez uma bateria de exames e foi internada. Na terça, a transferiram para a UTI. Ela morreu na quinta-feira. O Douglas morreu ao meio-dia, e ela, às 4 horas da tarde", relata o empresário.

"Minha irmã só estudou a vida inteira. Nunca bebeu, fumou ou usou drogas. Nós temos que alertar a população, as pessoas não têm ideia do perigo dessa doença", afirma Giordano.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas já trata a situação como um surto de febre maculosa. O distrito de Joaquim Egídio é mapeado como área de risco para a doença. Segundo a prefeitura, a fazenda só poderá fazer novos eventos quando apresentar um plano de contingência ambiental e de comunicação.

Douglas Costa foi atendido em um hospital privado em Jundiaí (a 58 km de SP), onde vivia, com os mesmos sintomas da namorada.

"O Douglas ficou em casa nesse período. Só foi para o hospital na quarta [7]. Deu entrada e já o levaram para a UTI, à noite o intubaram e na quinta ele faleceu", diz Giordano.