SP confirma 5º caso de febre maculosa em frequentadores de eventos em fazenda

São Paulo

O Centro de Vigilância Epidemiológica confirmou nesta sexta-feira (16) dois novos casos de febre maculosa no estado de São Paulo. Um deles está relacionado aos eventos na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, no interior paulista.

Desde o início do ano, são 19 casos da doença no estado, com nove óbitos. Cinco casos fatais foram confirmados desde segunda (12), sendo quatro relacionados ao surto na região de Campinas.

Uma das confirmações divulgada nesta sexta refere-se a uma mulher de 38 anos que esteve na fazenda no início deste mês, no show de Seu Jorge, e está internada.

Nesta sexta, as cidades de Jundiaí, Santa Isabel e Itupeva relataram mais oito casos suspeitos de febre maculosa ligados aos eventos na propriedade campineira.

Entrada da fazenda Santa Margarida, em Campinas; local, segundo a prefeitura, é a origem de surto de febre maculosa - Rubens Cavallari/Folhapress

O segundo caso confirmado é de uma moradora de Americana, de 58 anos, que morreu em 8 de junho. De acordo com a vigilância, o caso dela não tem relação com o surto e o local provável de infecção está em investigação.

A Prefeitura de Americana, por sua vez, informou que o caso é considerado importado, pois a origem teria sido Limeira.

Segundo a prefeitura, a mulher começou a apresentar sintomas no dia 4 de junho, incluindo febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dores musculares e prostração geral.

No dia 7, ela procurou atendimento médico no pronto-atendimento do bairro Zanaga, de onde foi transferida para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. No hospital, o quadro se agravou e a paciente faleceu no dia seguinte.

A administração municipal afirmou que reforçou as medidas de combate à febre amarela na cidade, como instalação de mais placas nos locais de risco de existência de carrapatos, e campanhas informativas nas redes sociais.

CASOS CONFIRMADOS

Mariana Giordano, 36

Dentista, morava na Mooca, zona leste de São Paulo. Ela foi à feijoada do Rosa com o namorado, Douglas Pereira Costa, e acabou internada em um hospital particular da capital no dia 4 de junho. Morreu na quinta-feira passada (8).

Douglas Pereira Costa, 42

Empresário e piloto de automobilismo, morava em Jundiaí (58 km de São Paulo). Foi à feijoada na fazenda de Joaquim Egídio com a namorada Mariana Giordano. No dia 7 de junho, foi internado em um hospital particular e morreu no dia 8.

Evelyn Karoline Santos, 28

Dentista, morava em Hortolândia (109 km de São Paulo). Ela participou da mesma feijoada, que reuniu cerca de 3.500 pessoas, e morreu no dia 8.

Erissa Santana, 16

Morava em Campinas. Foi internada na sexta-feira passada (9). Segundo a prefeitura, o caso da garota havia sido notificado à Vigilância em Saúde do Estado como suspeito de febre maculosa, dengue, leptospirose ou meningite. No entanto, a família só avisou sobre a participação dela na feijoada nesta terça (13) ao ver a repercussão na imprensa. A jovem morreu nesse mesmo dia.

Mulher de 38 anos

Não teve o nome divulgado. Moradora de Campinas, assistiu a um show do cantor Seu Jorge, na mesma fazenda, no dia 3 de junho. Está internada em um hospital particular do município.

CASOS SUSPEITOS