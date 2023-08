Ação judicial diz que Ozempic e Mounjaro causam 'paralisia estomacal'

Belfast | Financial Times

As farmacêuticas Novo Nordisk e Eli Lilly estão enfrentando uma possível onda de ações judiciais por danos pessoais. Denúncias apontam que elas deixaram de alertar os pacientes de que remédios para diabetes e perda de peso podem causar paralisia estomacal e vômitos graves.

Morgan & Morgan, um escritório de advocacia de danos pessoais, disse nesta quarta-feira (2) que abriu um processo em nome de uma mulher de 44 anos da Louisiana. Ela sofreu vômitos tão graves depois de tomar os medicamentos Ozempic e Mounjaro que foi hospitalizada e perdeu dentes.

A empresa disse ter registrado 400 clientes. Eles afirmaram que, após tomar esses medicamentos, contraíram gastroparesia, distúrbio que retarda ou interrompe os movimentos do alimento do estômago para o intestino delgado e causa náuseas, vômitos e dores abdominais.

Homem mostra caixas do medicamento Ozempic em Utah, nos Estados Unidos - George Frey - 29.mai.23/Reuters

O Ozempic, da Novo Nordisk, e o Mounjaro, da Eli Lilly, são prescritos para tratar diabetes. Eles fazem parte de uma nova classe de medicamentos chamados agonistas do peptídeo 1, semelhante ao glucagon (GLP-1), que também são usados para tratar a perda de peso.

As drogas se mostraram extremamente populares nos Estados Unidos, com analistas de Wall Street prevendo que elas poderiam gerar um mercado de US$ 50 bilhões até 2030.

Paul Pennock, advogado da Morgan, disse que as drogas causaram lesões debilitantes e incapacitantes nos clientes da empresa, que não foram adequadamente alertados pela Eli Lilly e a Novo sobre os riscos de gastroparesia.

"Muitas pessoas estão sofrendo vômitos constantes. Não quero dizer uma vez por semana, quero dizer todos os dias, o tempo todo. É tão ruim que essas pessoas estão indo para o pronto-atendimento por causa dos vômitos", afirmou Pennock.

Morgan disse que foi contratado por clientes de 45 estados dos EUA e espera que o litígio acabe envolvendo milhares de casos em todo o país.

A Novo Nordisk disse ao Financial Times que as drogas GLP-1 estão no mercado há anos para tratar diabetes, e os sintomas de esvaziamento gástrico retardado, náuseas e vômitos são listados como possíveis efeitos colaterais.

"A segurança do paciente é de extrema importância para a Novo Nordisk. Recomendamos que os pacientes tomem esses medicamentos para suas indicações aprovadas e sob a supervisão de um profissional de saúde", disse a Novo.

"A segurança do paciente é a principal prioridade da Lilly, e nos envolvemos ativamente no monitoramento e na comunicação de informações de segurança para todos os nossos medicamentos", afirmou a Lilly.

Documentos judiciais mostram que a ação foi apresentada por Morgan em nome de Jaclyn Bjorklund em um tribunal federal da Louisiana.

Processos por danos pessoais são comuns nos Estados Unidos, alguns dos quais podem se transformar em ações coletivas, em que vários autores buscam compensação por danos ou lesões causados por terceiros.

A Johnson & Johnson está travando uma batalha contundente sobre dezenas de milhares de alegações de que seu talco causou câncer.