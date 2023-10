A importância da prevenção ao suicídio fora do mês de setembro

São Paulo

Como é comum com diversas condições de saúde, a prevenção ao suicídio recebe atenção especial durante o mês de setembro, quando associações, gestores, órgãos governamentais e hospitais fazem campanha para o Setembro Amarelo. Mas é importante pensar na prevenção ao suicídio além do mês de conscientização.

Nesta edição, falo sobre como é difícil encarar a perda de alguém próximo por suicídio e o que podemos fazer como sociedade para reparar esse dano.

Ilustração de Catarina Pignato para matéria sobre autoagressão e tentativa de suicídio entre crianças e jovens - Folhapress

Prevenção ao suicídio: o que fazer?

Eu preciso começar o texto hoje dizendo que perdi alguém muito próximo de mim há três anos por suicídio. No início, é difícil acreditar e até mesmo falar —e, temos que admitir, esse é um dos motivos do suicídio ser tabu em tantos países e culturas diferentes.

Neste momento, todas as situações passam pela cabeça, e nessas horas não há racionalidade alguma. "E se…?"

Pois bem. Essa é a pergunta que todos os psiquiatras, psicólogos e terapeutas que estudam os fatores que levam ao suicídio dizem para não fazermos. Porque é óbvio que não ameniza a dor pensar como poderíamos ter evitado, se soubéssemos de algo, ou se tivéssemos previsto o que estava por acontecer (na maioria dos casos, não estávamos).

Problema de saúde pública global

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 700 mil pessoas morrem a cada ano por suicídio, sendo 77% dos casos em países de renda baixa e média. Mas estas mortes, em grande parte, podem ser evitadas.

Segundo as diretrizes da própria entidade, a prevenção pode ocorrer limitando o acesso aos meios de autoagressão ou suicídio (como pesticidas, venenos e armas de fogo), com políticas de saúde mental e redução do álcool e com a cobertura responsável da mídia sobre o suicídio.

No caso dos jovens, onde o suicídio figura como a quarta causa de mortalidade no mundo, é importante dialogar e tentar compreender o sofrimento daquela pessoa.

Muitas vezes, antes de iniciar a autoagressão ou a ideação suicida, surgem sinais de problemas relacionados à saúde mental, como nervosismo, depressão, falta de vontade de encontrar amigos e familiares, falta de interesse em atividades que antes gostava, abuso de substâncias (lícitas ou ilícitas), etc.

Fortalecimento da saúde mental

Nos últimos anos, cresceu o número de crianças e adolescentes que cometeram suicídio no país. Esse problema não é isolado das famílias das vítimas —ele é um problema de saúde pública e, para tal, precisa de políticas direcionadas.

Como mostrou reportagem da Folha, a rede de assistência psicossocial aos jovens é insuficiente. Para a população que é totalmente dependente do SUS (Sistema Único de Saúde), a falta de centros especializados e de profissionais que possam aliviar o sofrimento psíquico é um problema grave.

Por isso, é fundamental que o Ministério da Saúde estabeleça um plano para não só melhorar o atendimento nos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) como também dispor de recursos contínuos para ampliação da rede e dos profissionais que nela atendem.

Além disso, são muitos os problemas sociais que podem agravar a condição de saúde mental dos jovens. Falta de perspectiva futura, desemprego, condições de vulnerabilidade social e discriminação (racial, de gênero ou social) são fatores que podem desencadear transtornos mentais, levando à depressão e, possivelmente, à autoagressão e ao suicídio.

Procure ajuda

Se você ou alguém próximo de você está pensando em suicídio, procure os serviços abaixo:

NPV (Núcleo de Prevenção à Violência)

Os NPVs são constituídos por ao menos quatro profissionais dentro das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e de outros equipamentos da rede municipal. Para acolher e resguardar as vítimas, os núcleos atuam em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Mapa da Saúde Mental

O site, do Instituto Vita Alere, mapeia serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos, além de ações voluntárias realizadas por ONGs e instituições filantrópicas, entre outros. Também oferece cartilhas com orientações em saúde mental.

CVV (Centro de Valorização da Vida)

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 h por dia no número 188, por chat, via email ou diretamente em um posto de atendimento físico. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar.

Fale sobre

Por fim, voltando ao início deste texto, é importante falar sobre o suicídio, de maneira ética, consciente e responsável, claro.

O luto coletivo de um suicídio inexiste em nossa sociedade. Choramos por mortos que sofrem um desastre coletivo, como deslizamentos de terra e operações violentas policiais, ligando diretamente os casos à irresponsabilidade de governos, completamente alheios ou mal-intencionados em se preocupar com as mazelas daqueles atingidos, em geral pobres e de baixa escolaridade.

Mas quando enfrentamos uma morte por suicídio, o que resta é o silêncio absoluto, talvez porque não haja grande distinção de classe social ou escolaridade entre as pessoas que escolhem encerrar com a própria vida. É como se não houvesse nenhuma responsabilidade naquela morte se não da própria pessoa, ou dos familiares que não puderam/souberam evitar.

Já passa da hora de também olharmos ao poder público para que políticas dignas de prevenção ao suicídio e de saúde mental sejam implementadas no país.

CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e ciência