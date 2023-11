FDA aprova medicamento para obesidade que competirá com Wegovy

The New York Times

A FDA (agência reguladora de medicamentos e alimentos nos EUA) aprovou na quarta-feira (8) um medicamento da empresa Eli Lilly para combater a obesidade que será um concorrente direto do popular Wegovy.

O medicamento que vendido com o nome de Zepbound, é feito à base de tirzepatida. Ele se soma a uma classe de novos medicamentos que estão transformando a obesidade, condição que afeta 100 milhões de adultos americanos e está ligada a uma série de doenças, incluindo diabetes, doenças cardíacas, apneia do sono, doenças hepáticas, renais e dores nas articulações.

Zepbound, da farmacêutica Eli Lilly - Handout/Eli Lilly/AFP

Os pacientes que usaram tirzepatida perderam em média 18% do peso corporal, de acordo com a FDA, quando o fármaco foi tomado na dose mais alta em um teste clínico. Isso se compara ao Wegovy, fabricado pela Novo Nordisk, que produziu uma perda de peso de 15% em média.

A FDA aprovou o Zepbound para pessoas com obesidade e para aquelas que estão acima do peso e têm pelo menos um problema de saúde relacionado ao sobrepeso

A tirzepatida já está aprovada para diabetes sob a marca Mounjaro, concorrendo com o medicamento da Novo Nordisk, semaglutida, mais conhecido como Ozempic. Mas até agora o Wegovy –também semaglutida, mas com uma dose máxima mais elevada– era o único medicamento aprovado que podia provocar com segurança uma perda de peso substancial em pessoas com obesidade.

Os efeitos colaterais do Zepbound, semelhantes aos do Wegovy, Ozempic e Mounjaro, são principalmente gastrointestinais, incluindo náuseas e diarreia.

A aprovação ocorre num momento em que a Novo Nordisk não consegue produzir Wegovy suficiente para satisfazer a enorme demanda pelo medicamento. A tirzepatida, que os pacientes tomam por injeção autoadministrada uma vez por semana, como fazem com o Wegovy, poderia atenuar essa escassez.

A concorrência também poderia resultar em preços finais mais baixos de ambos os medicamentos, ou em quanto os usuários realmente pagam por eles.

A esperança é que o Zepbound reduza a probabilidade de que pessoas com obesidade desenvolvam as complicações potencialmente mortais que acompanham essa condição.

Mas o novo medicamento é apenas o começo para a Eli Lilly. A empresa e outros laboratórios farmacêuticos estão trabalhando em remédios que poderão ser ainda mais poderosos.

O próximo fármaco da Lilly adiciona um hormônio intestinal aos dois do Zepbound. Aparentemente ele estimula o metabolismo e retira gordura do fígado.

Assim como a Novo Nordisk e outras companhias, a Eli Lilly está trabalhando para produzir tirzepatida em forma de comprimido, que passa por testes clínicos.