As superbactérias e o alerta para a saúde global

A edição desta semana vem com um leve atraso devido ao recesso de final de ano.

As bactérias resistentes a antibióticos são um dos maiores problemas de saúde no mundo. São milhares de pacientes que acabam sucumbindo por infecções que não podem ser tratadas com os antibióticos disponíveis. Na edição de hoje, falo sobre como esse problema surgiu e as medidas para combatê-lo.

Infecções causadas por cepas resistentes a medicamentos levam a milhares de mortes por ano - Catarina Pignato

Superbactérias

As superbactérias, ou microrganismos resistentes a medicamentos, são um problema de saúde global crescente.

Em números:

Segundo um estudo publicado na The Lancet, a resistência antimicrobiana causou quase 600 mil mortes associadas a infecções por bactérias em 2019, com 141 mil diretamente ligadas a elas na região das Américas.

Já um levantamento do IHME (Instituto de Métricas e Estatísticas em Saúde, na sigla em inglês), ligado à Universidade de Washington (EUA), estima que esses organismos estão por trás de 1 em cada 5 mortes em crianças de até cinco anos.

Por que importa: apesar de ser fruto de um processo de seleção natural, sua disseminação em todo o mundo coloca em risco o uso de medicamentos indicados para tratar diversos tipos de enfermidades, como sífilis –que tem como tratamento primário a penicilina.

Uso indiscriminado x internações hospitalares

Há, ainda, duas formas de surgirem cepas resistentes: em pacientes hospitalizados –e aí o risco de "escape" para outros pacientes preocupa– ou em comunidades, com a possibilidade de ocorrerem surtos de doenças conhecidas.

Segundo especialistas, o uso indiscriminado de antibióticos –mas não só– é o que pode levar a essa condição.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) acendeu um alerta recentemente sobre o risco, mas muitos médicos e pesquisadores criticam a demora em reconhecer o problema como uma emergência em saúde global.

O uso de antibióticos na pecuária também é alarmante, pois muitas das infecções que acometem as criações de animais também podem adoecer seres humanos.

Em especial, crianças e idosos representam os grupos de maior risco –nos últimos três anos, subiram as internações por sepse e bactérias resistentes no Brasil, o que pode também ter sido afetado pela pandemia da Covid.

Como combater o cenário

Em 2010, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) passou a exigir a retenção de receita para venda de antibióticos, o que pode reduzir o aparecimento de cepas resistentes.

Há outras medidas importantes, como vigilância de microrganismos, controle de tratamentos em animais de criação e ampliar a busca e desenvolvimento de novas drogas por parte da indústria farmacêutica.

Mas falta investimento nessa área, já que os antibióticos não dão lucro para as produtoras, explica Monica De Bolle, professora de economia na Universidade Johns Hopkins e mestre em Imunologia e Microbiologia pela Universidade de Georgetown.

Além disso, a descoberta de novas drogas a partir de substâncias existentes na natureza é um processo árduo.

Mas há esperança. Dois novos estudos que acabam de sair na revista Nature desta quarta-feira (3) desvenderam uma classe de antibióticos capaz de matar bactérias multirresistentes –embora ainda estejam em fase inicial de ensaios clínicos e podem demorar até chegar ao público geral.

