Onze cidades paulistas receberão a vacina contra a dengue; veja quais

São Paulo

Onze municípios paulistas da região do Alto Tietê receberão a vacina contra a dengue, de acordo com lista divulgada pelo Ministério da Saúde. Os locais fazem parte de uma lista de mais de 500 cidades pelo Brasil que foram selecionadas de acordo com a situação epidemiológica.

A pasta vai disponibilizar o imunizante para 16 estados e o Distrito Federal, priorizando aqueles com alta transmissão da doença e incidência do sorotipo 2 do vírus. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos serão o alvo da campanha de vacinação.

Vacina Qdenga, do laboratório Takeda, protege contra a dengue - Divulgação/Takeda

Membros do Ministério da Saúde avaliam que a situação da dengue é preocupante porque, atualmente, quatro sorotipos estão circulando no país ao mesmo tempo. Nas três primeiras semanas epidemiológicas foram registrados 120.874 casos prováveis e 12 mortes pela doença.

Veja a lista das cidades paulistas que receberão o imunizante

Município Região Guarulhos Alto Tietê Suzano Alto Tietê Guararema Alto Tietê Itaquaquecetuba Alto Tietê Ferraz de Vasconcelos Alto Tietê Mogi das Cruzes Alto Tietê Poá Alto Tietê Arujá Alto Tietê Santa Isabel Alto Tietê Biritiba-Mirim Alto Tietê Salesópolis Alto Tietê

A previsão do governo é vacinar cerca de 3,2 milhões de pessoas em 2024. O esquema vacinal será composto por duas doses, que serão aplicadas em um intervalo de três meses.

As primeiras 750 mil doses da vacina contra a dengue que oferecidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) chegaram ao país no sábado (20). A previsão é começar a imunização em fevereiro.

O primeiro lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses da vacina que foram fornecidas sem custos ao governo brasileiro pela farmacêutica Takeda. O Ministério da Saúde informou que adquiriu todas as 5,2 milhões de doses do imunizante —chamado Qdenga— disponibilizadas pelo fabricante para este ano. Elas serão entregues em etapas até o mês de novembro.

Desde que o registro da vacina Qdenga foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em março de 2023, publicações nas redes sociais passaram a questionar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito da demora na incorporação do imunizante ao SUS.

Atualmente, só é possível se vacinar na rede privada, onde o imunizante é ofertado por preços que variam de R$ 300 a R$ 800 a dose.

Pode receber o imunizante quem já teve dengue e também quem nunca foi infectado. No entanto, gestantes, lactantes e pessoas com alergia a algum dos componentes presentes na vacina não podem ser imunizadas com a Qdenga. A restrição também vale para pessoas com o sistema imunológico comprometido ou alguma condição imunossupressora.