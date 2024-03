Mortes por dengue no estado de SP sobem para 78

São Paulo

O número de mortos por dengue subiu para 78 no estado de São Paulo, com 210 óbitos ainda em investigação, de acordo com o painel de monitoramento da Secretária de Estado da Saúde.



Em relação aos casos, São Paulo ultrapassou a marca de 249 mil casos confirmados e um total de 608 mil notificações.

De acordo com o painel do governo do estado, as cidades que confirmaram mais número de óbitos, desde a última quinta-feira (14), foram Pederneiras (2) e Jacareí (2). No mesmo período, Olímpia, Limeira e Sorocaba confirmaram a primeira morte pela doença.

Pacientes aguardam atendimento na tenda montada para atender casos suspeitos de dengue na UPA em Itaquera, na zona leste de São Paulo - Alessandra Monterastelli/Folhapress

Em São Paulo, as cidades com mais mortes são, respectivamente: São Paulo (8), Marília (6), Taubaté (6), Pederneiras (6), Guarulhos (5), Jacareí (5), Campinas (4), Pindamonhangaba (4), Franca (3), Bariri (2), Bebedouro (2), Ribeirão Preto (2), São José dos Campos (2), Suzano (2), Batatais (1), Bauru (1), Boracéia (1), Botucatu (1), Bragança Paulista (1), Iguape (1), Ilha Comprida (1), Itajobi (1), Limeira (1), Mairiporã (1), Matão (1), Mauá (1), Parisi (1), Rio Claro (1), Serrana (1), Santo Antônio da Posse (1), Sorocaba (1), Tremembé (1), Ubatuba (1) e Votuporanga (1).

A prefeitura de São Paulo decretou, nesta segunda (18), estado de emergência por epidemia de dengue. A cidade tem o maior número de óbitos confirmados do estado. O decreto segue a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) que considera que taxas acima de 300 casos por 100 mil habitantes indicam uma situação epidêmica. A cidade registrou, até quarta-feira (13), 49.721 casos confirmados, número que ultrapassa 414,1 casos por 100 mil habitantes.

Os casos de dengue subiram 40% na cidade de São Paulo, entre os dias 6 e 13 de março, com 14.303 novos casos no período.

O Brasil vive uma epidemia de dengue sem precedentes. Segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses, do Ministério da Saúde, o país já possui mais de 1,68 milhão de casos prováveis notificados, com 513 óbitos. Além de São Paulo, desde janeiro, outros sete estados ou unidades federativas já declararam situação de emergência por dengue: Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito Federal.

Em todo o país, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo são os estados que registram mais casos de dengue. Somados, os três representam 33% dos casos prováveis do Brasil, segundo dados do painel de arboviroses.