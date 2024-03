Mortes por dengue no estado de SP sobem para 66

São Paulo

O número de mortos por dengue subiu para 66 no estado de São Paulo, com 166 óbitos ainda em investigação, de acordo com o painel de monitoramento da Secretária de Estado de Saúde.

Em relação aos casos, São Paulo ultrapassou a marca de 205 mil casos confirmados e um total de 516 mil notificações.

De acordo com o painel do governo do estado, as mortes recentes foram registradas em Marília, no interior de SP, e em Guarulhos. A cidade metropolitana é uma das mais atingidas pela epidemia de dengue.

O agente de saúde Robson Ribeiro aplica larvicida em um ferro-velho em São Paulo - Amanda Perobelli - 07.mar.24/Reuters

Em São Paulo, as cidades com mais mortes são, respectivamente: São Paulo (8), Guarulhos (6), Taubaté (6), Pederneiras (4), Pindamonhangaba (4), Campinas (3), Jacareí (3), Marília (5), Bariri (2), Franca (2),, Ribeirão Preto (2), Batatais (1), Bauru (1), Bebedouro (1), Boracéia (1), Botucatu (1), Bragança Paulista (1), Iguape (1), Mairiporã (1), Matão (1), Mauá (1), Parisi (1), São José dos Campos (1), Serrana (1), Suzano (1), Tremembé (1), Rio Claro (1), Santo Antônio da Posse (1), Ilha Comprida (1), Itajobi (1), Ubatuba (1) e Votuporanga (1).

Na capital, o prefeito Ricardo Nunes anunciou que pretende declarar estado de emergência na cidade assim que o coeficiente de incidência de dengue atingir 300 casos por 100 mil habitantes. Até ontem, a cidade registrava 295 casos por 100 mil habitantes, com um total de 35.417 casos confirmados até 6 de março, um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nunes já afirma que a cidade já está em estado de emergência devido às ações preventivas em andamento e que a prefeitura tem encontrado dificuldades para obter apoio do governo federal, especialmente em relação ao envio de vacinas contra a dengue, com pedidos não atendidos pelo Ministério da Saúde.

O Brasil vive uma epidemia de dengue sem precedentes.

Além de São Paulo, desde janeiro, outros sete estados ou unidades federativas já declararam situação de emergência por dengue: Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito Federal.

Segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses, do Ministério da Saúde, o país já possui 1,62 milhão de casos prováveis notificados, com 467 óbitos e outros 863 em investigação. Em média, são registrados 801,1 casos a cada 100 mil habitantes.