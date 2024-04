Governo de SP promove Dia D de vacinação contra gripe no sábado (13)

São Paulo

O Governo de São Paulo realiza no sábado (13) o dia D de vacinação contra a gripe. A ação, que ocorrerá nos 645 municípios paulistas em adesão à mobilização nacional contra o vírus Influenza —causador da gripe— reforça a importância da imunização e amplia a cobertura vacinal para 18,1 milhões de pessoas de grupos prioritários (veja a lista abaixo).

A campanha deverá terminar no dia 31 de maio. A meta é vacinar no mínimo 90% dos grupos elegíveis para evitar as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções causadas pelo vírus influenza.

Na capital paulista, o Dia D foi em 23 de março. Por isso, a Secretaria Municipal da Saúde manterá o esquema de um sábado normal, ou seja, apenas as AMAs/UBS Integradas ficarão abertas, das 7h às 19h.

Pacientes são vacinados contra Covid-19 e Influenza na UBS Jardim Edite, na zona sul da cidade de São Paulo - Bruno Santos - 06.jul.2022/Folhapress

Segundo Tatiana Lang D’Agostini, diretora do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) da Secretaria Estadual da Saúde, a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe é se vacinar. A vacina é segura e ajuda a reduzir o agravamento da doença.

É importante frisar que a vacinação contra gripe ocorre anualmente devido às cepas em circulação do vírus influenza a cada ano. Quem receber a dose ficará imunizado por cerca de um ano, a depender da resposta imunológica individual.

O CVE já recebeu do Ministério da Saúde mais de 7,9 milhões de doses da vacina contra o vírus influenza.

O portal "Vacina 100 Dúvidas", do governo paulista, tem respostas para as perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet.

A plataforma esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos de não se imunizar. Basta acessar este link.

Confira a lista completa dos grupos prioritários

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

- Profissionais de saúde

- Gestantes

- Puérperas

- Professores do ensino básico e superior

- Povos indígenas

- Quilombolas

- Pessoas com 60 anos ou mais de idade

- População em situação de rua

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Profissionais das Forças Armadas;

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas