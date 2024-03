Brasília

Quem tem plantas em casa deve redobrar os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti, principal vetor da dengue.

O principal é prestar atenção para não acumular água nos pratinhos, afirma o biólogo Rafael Maciel de Freitas, especialista em Aedes aegypti e pesquisador do Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

É importante preeencher todo o pratinho com areia para evitar o acúmulo de água - Rivaldo Gomes/Folhapress

Segundo ele, o mosquito não coloca os ovos diretamente na água, mas na parede vertical de criadouros artificiais. Então, em um pratinho, a fêmea irá depositar seus ovos na lateral, a poucos milímetros da água.

Mas é muito difícil enxergá-los. "Eles são pretos e muito pequenininhos. Então, se o pote for preto também, será quase impossível visualizá-los", afirma o pesquisador.

Em algum momento, o nível da água no recipiente vai subir, seja pela chuva, seja pela rega. Quando atingir o ovo, ele vai eclodir e gerar uma larva.

O biólogo explica que o tempo da eclosão do ovo até o aparecimento do mosquito adulto varia de acordo com a temperatura ambiente. Nas épocas mais quentes, isso pode demorar de 8 a 10 dias. Já em períodos mais frios, pode chegar a até 20 dias.

A seguir, veja mitos e verdades sobre o cultivo de plantas e a proliferação do Aedes aegypti.

Bromélias são vilãs no combate à dengue

Bromélias não são locais em que os mosquitos Aedes aegypti costumam depositar seus ovos - Karime Xavier/Folhapress

Mito. Muita gente acha que as bromélias podem servir como criadouros do mosquito, porque acumulam água entre suas folhas. Mas isso não é verdade, segundo Freitas.

"A fêmea do Aedes aegypti tem a preferência de se alimentar em seres humanos. E essa adaptação ao ser humano também implica que esse mosquito desenvolveu o hábito de colocar ovos principalmente em depósitos artificiais, como caixa d'água e pneu", diz.

O biólogo explica que é muito difícil que o mosquito use o reservatório da bromélia para depositar os ovos, porque ele não tem buscado mais os criadouros naturais. "A gente pode encontrar larva de Aedes aegypti em bromélia? Pode. Mas é muito raro isso acontecer. Quando a gente pensa em planta, a maior preocupação não é o tanque da bromélia, mas o pratinho."

Em 2007, pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz monitoraram 156 bromélias de dez espécies durante um ano no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O resultado do estudo apontou um baixo índice de presença de formas imaturas do Aedes aegypti, o que indica que essas plantas não têm um papel importante na proliferação do mosquito.

Colocar areia no pratinho funciona

Verdade. O ideal mesmo seria não ter o pratinho. Muitas vezes, ele nem é necessário. Então, se for possível retirá-lo, melhor. Uma outra opção é deixá-lo de cabeça para baixo, para que não acumule água.

Mas colocar areia funciona. Só tenha certeza de que você completou bem todo o recipiente.

Não utilize materiais maiores, como cascas de pinus. Isso porque podem se criar espaços entre elas e ter acúmulo de água.

Não se deve jogar água com larvas pelo ralo

Verdade. Se você se descuidou em casa e acabou encontrando um pratinho ou vaso já com larvas, descarte todo o conteúdo na terra. Assim, a larva vai ressecar e morrer. Nunca despeje no vaso sanitário ou no ralo, porque ela pode continuar se desenvolvendo e virar mosquito depois.

Plantas cultivadas em água são um risco

Verdade. O ideal seria não ter esse tipo de planta, porque o Aedes aegypti pode depositar seus ovos na borda do vaso. O que pode ser feito é trocar a água pelo menos uma vez por semana, porque, assim, não daria tempo de completar o ciclo biológico do mosquito. Ele não conseguiria chegar à fase adulta.

Descarte a água sempre na terra e passe uma esponja na lateral do vaso, para garantir que nenhum ovo tenha ficado por ali.

Ovos de Aedes aegypti vistos através de um microscópio em laboratório na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. - Lalo de Almeida - 21.nov.2016/Folhapress

Plantas aromáticas, como alecrim e citronela, afastam o mosquito

Mito. Essas plantas podem ter até algum efeito repelente, mas isso não seria suficiente para afastar de fato o mosquito da casa e evitar que ele pique as pessoas.

O pesquisador afirma que muitos desses compostos não têm efeito comprovado e, mesmo que tivessem, sua ação seria limitada. "A repelência não vai ter uma abrangência tão grande. Você não resolve nenhum problema com isso. Existem outras formas melhores de resolver do que plantar manjericão ou alecrim."