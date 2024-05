É falso que governo da Alemanha tenha considerado pandemia uma fraude

São Paulo

Post compartilhado no X engana ao dizer que o governo da Alemanha teria se referido à pandemia de Covid-19 como uma fraude. O conteúdo enganoso traz link para um texto segundo o qual o período pandêmico teria sido uma "operação psicológica".

O texto é acompanhado de um vídeo de Stefan Homburg, professor de economia da Universidade de Hannover, conhecido por suas declarações contrárias às vacinas e ao lockdown.

Centro móvel de vacinação na cidade de Duisburg, na Alemanha; governo do país europeu não disse que pandemia foi uma fraude - Ina Fassbender - 12.nov.2021/AFP

A gravação foi feita em 2023, durante simpósio do partido de extrema direita AFD-Fraktion, e nela o professor nega ter existido uma emergência sanitária, além de dizer, incorretamente, que a Alemanha não registrou aumento no número de mortes no ano de 2020.

A classificação de risco da Covid foi feita de forma independente e considerou o alto número de infecções, assim como a declaração de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), em 11 de março de 2020, informou o órgão de saúde alemão à Folha.

Em sua seção de perguntas frequentes, o RKI (Robert Koch Institut), órgão do governo alemão que monitora doenças infecciosas, lembra ainda que a pandemia não foi inofensiva. "No início, não havia proteção imunitária na população; o vírus era altamente contagioso e causava doenças respiratórias graves e mortes numa proporção significativa das pessoas afetadas", diz o texto.

O autor do post, Carlos Ventura, foi procurado pela reportagem e informou que reproduziu o conteúdo do site americano The People's Voice —o veículo é popular pela divulgação de notícias falsas.

