Índia registra segunda morte por Nipah vírus este ano

Um estudante de 24 anos morreu devido ao vírus Nipah no estado indiano do sul de Kerala, disse um oficial médico local na segunda-feira, e 151 pessoas que tiveram contato com a vítima estão sob observação para prevenir a disseminação do vírus mortal.

Esta é a segunda morte causada por Nipah em Kerala desde julho. Nipah é classificado como um patógeno prioritário pela OMS (Organização Mundial da Saúde) devido ao seu potencial para desencadear uma epidemia. Não há vacina para prevenir a infecção e nenhum tratamento para curá-la.

Paciente é transportado para uma Unidade de Terapia Intensiva isolada no Colégio Médico de Kozhikode, em Kerala (Índia) - Ck Thanseer/Reuters

Partes de Kerala estão entre as mais em risco globalmente para surto do vírus, mostrou uma investigação da Reuters no ano passado.

Nipah, que vem de morcegos frugívoros e animais como porcos, pode causar uma febre letal e inchaço no cérebro em humanos.

O estudante começou a apresentar sintomas de febre em 4 de setembro e morreu cinco dias depois, disse Renuka, uma oficial médica do distrito na cidade de Malappuram, localizada no norte de Kerala.

O teste de uma amostra de sangue da vítima enviada para o Instituto Nacional de Virologia em Pune confirmou uma infecção por Nipah em 9 de setembro, disse Renuka.

Cinco outras pessoas que desenvolveram sintomas primários de uma infecção por Nipah tiveram amostras de sangue coletadas e enviadas para testes, disse ela, sem dizer se eram contatos primários da pessoa falecida.

Cerca de 151 pessoas estão sendo monitoradas quanto a quaisquer sintomas depois de serem identificadas na lista de contatos primários da vítima, que veio de Bengaluru, disse ela.

Esta é a segunda morte por infecção de Nipah em Malappuram este ano, depois que um menino de 14 anos sucumbiu em julho. Nipah tem sido associado às mortes de dezenas de pessoas em Kerala desde sua primeira aparição no estado em 2018.