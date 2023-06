Técnico do PSG e filho são presos por suspeita de discriminação na França

O ainda treinador do PSG, Christophe Galtier, e o seu filho foram detidos na França, nesta sexta-feira (30), no âmbito de uma investigação por suspeita de discriminação. Acusações de racismo foram feitas quando ele era treinador do Nice, informou o Ministério Público.

O técnico e seu filho, John Valovic-Galtier, agente de futebol, estão sob custódia policial em Nice, disse o promotor Xavier Bonhomme.

Contactado pela agência de notícias AFP, o advogado de Galtier não respondeu de momento.

O técnico do PSG, Christophe Galtier, durante entrevista no clube; treinador foi preso na França dias antes de ter seu substituto no clube anunciado - Frank Fife - 30.jun.23/AFP

Em meados de abril, o tribunal abriu uma investigação por suspeita de discriminação por motivos raciais ou religiosos quando o técnico de 56 anos liderou o time do Nice na temporada 2021-2022.

O caso estourou quando o jornalista independente Romain Molina e o jornal RMC Sports revelaram a existência de um e-mail, atribuído ao ex-técnico do Nice, Julien Fournier, com quem Galtier mantinha uma péssima relação.

Esta mensagem, escrita no final da época passada, denuncia algumas palavras discriminatórias que teriam sido usadas por Galtier para se referir a uma parte do balneário de Nice, na qual teria feito alusões às suas origens e à sua religião.

"Respondeu que tinha de ter em conta a realidade da cidade e que, de fato, não podia haver tantos negros e muçulmanos na equipe" e "contou-me em profundidade a sua vontade de mudar de equipe, especificando que queria limitar ao máximo o número de jogadores muçulmanos", pode ler-se na mensagem escrita por Fournier. A AFP não conseguiu confirmar a autenticidade da carta.

Galtier, que nega, por sua vez denunciou Fournier e os jornalistas Daniel Riolo e Romain Molina por difamação, após receber ameaças de morte na internet.

"Estou muito surpreendido com as palavras que me foram atribuídas e que foram transmitidas por alguns de forma irresponsável. Atinge-me no fundo da minha humanidade", disse o treinador em conferência de imprensa em abril, após a eclosão do caso.

Jogadores e dirigentes interrogados

Galtier recebeu o apoio do PSG. "O clube apoia Christophe Galtier e quer que a verdade seja estabelecida pela Justiça", disse o assessor de imprensa do clube antes do treinador falar.

Fournier disse à AFP, em 22 de maio, que foi "interrogado" por investigadores, assim como vários jogadores e dirigentes do Nice, incluindo o presidente Jean-Pierre Rivère.

A prisão ocorreu dias antes de o técnico francês conhecer seu sucessor no banco do PSG. O ex-treinador da Espanha, Luis Enrique Martínez, parece ser o grande favorito para substituí-lo.

Apesar de ter conquistado o 11º título do campeonato francês, Galtier foi informado no início de junho que não cumpriria o segundo ano de contrato.

O ex-zagueiro teve uma temporada muito difícil em todos os níveis no clube de maior prestígio que liderou após as passagens por Saint-Étienne (2009-2017), Lille (2017-2021) e Nice (2021-2022).