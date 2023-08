City bate Sevilla nos pênaltis e conquista Supercopa da Europa pela primeira vez

São Paulo

Derrotado pelo Arsenal na Supercopa da Inglaterra em uma disputa de pênaltis, o Manchester City decidiu também nos tiros da marca penal a Supercopa da Europa. Após igualdade por 1 a 1 com o Sevilla, no estádio Georgios Kariskákis, em Pireu, a formação britânica levou a melhor por 5 a 4 no desempate.

Realizado nos arredores de Atenas, na Grécia, o confronto opôs os times vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Houve mais chances de gol para os ingleses, favoritos, donos do principal torneio do continente, porém só uma bola na rede para cada lado na tradicional disputa de início de temporada.

Jogadores do Manchester City celebram gol na decisão - Stoyan Nenov/Reuters

Foi o Sevilla que saiu na frente, aos 25 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Marcos Acuña da esquerda, Youssef En-Nesyri venceu a disputa pelo alto para marcar de cabeça. O City igualou o marcador aos 18 muntos da etapa final, também em cabeceio: Cole Palmer apareceu nas costas da zaga.

No desempate, os comandados de Pep Guardiola foram mais eficientes do que os de José Luis Mendilibar. Todos os atletas de azul converteram as suas cobranças. Os de vermelho mantiveram aproveitamento total até a última batida. Aí, o zagueiro Nemanja Gudelj acertou o travessão de Ederson.

É um título inédito para o Manchester City, que se tornou uma força europeia nos últimos anos. Em junho, após repetidos triunfos na Inglaterra, a equipe finalmente alcançou o título da Liga dos Campeões. Agora, veio a Supercopa, que não tem a mesma importância, mas foi bastante festejada no gramado do Georgios Kariskákis.