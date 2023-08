Espanha passa pela Holanda e está na semifinal da Copa do Mundo feminina

São Paulo

Em um resultado inédito em sua história, a Espanha chegou à semifinal da Copa do Mundo feminina. A seleção derrotou a Holanda por 2 a 1 na madrugada desta sexta-feira (11, horário de Brasília), pelas quartas de final do torneio.

A equipe controlou a maior parte da partida e poderia ter definido nos 90 minutos. Levou empate nos acréscimos e marcou o gol da vitória apenas na prorrogação.

Salma Paralluelo vibra com o gol que colocou a Espanha na semifinal - Amanda Perobelli/Reuters

Na próxima fase, a Espanha vai enfrentar o vencedor do confronto entre Japão e Suécia, que também acontece nesta sexta.

A Holanda resolveu jogar apenas a partir dos 36 do 2º tempo, quando ficou atrás do placar. Por 81 minutos, ficou na defesa, pouco incomodou a zaga adversária e foi dominada. A não ser pelas investidas de Beeresnteyn, a atual vice-campeã mundial pouco ofereceu ofensivamente.

A Espanha estava confortável na partida, trocava passes e tentava, com calma, chegar ao gol. A falta de urgência e de ímpeto pode ter feito com que a seleção não conseguisse definir resolvido a classificação sem precisar do tempo extra.

Vencedora do prêmio da Fifa de melhor do planeta em 2022 e 2021, Alexis Putellas começou no banco espanhol, assim como já havia acontecido nas oitavas de final, diante a Suíça. A craque do Barcelona entrou apenas a 13 minutos do fim. Nesta sexta, foi chamada para apenas no final do primeiro tempo da prorrogação.

Todo o domínio do time apelidado de Fúria não era mostrado no placar. Esther González desviou para o gol após cabeçada de Redondo, mas o VAR mostrou que a atacante estava impedida e o lance foi invalidado.

O confronto de ataque da Espanha contra defesa da Holanda ficou evidente quando a equipe acertou a trave duas vezes na mesma jogada. Em ambas, Redondo tentou de dentro da área, primeiro de cabeça, depois com o pé.

Nada mudou no início da etapa complementar, mas por pouco a falta de categoria na hora de finalizar não resultou em castigo para as espanholas. A Holanda teve um pênalti aos 17 minutos por empurrão nas costas de Beeresnteyn. Mas desta vez o árbitro de vídeo ajudou a seleção que sairia vencedora. A marcação foi anulada.

A penalidade só seria confirmada pelo VAR aos 36, quando ficou constatado que a zagueira Stefanie van der Gragt, com 106 partidas pela seleção holandesa, havia desviado com o braço um cruzamento inócuo da rival quando estava dentro da área.A atacante Mariona Caldentey anotou.

Em desvantagem, de repente o time percebeu estar disputando uma vaga para a semifinal da Copa do Mundo. Começou a adiantar a marcação e pressionar a saída de bola. Beeresnteyn era a maior ameaça com sua velocidade e urgência que pareciam faltar às suas companheiras. Duas vezes entrou na área com a bola dominada, mas errou nas finalizações.

Quem não falhou foi a mesma van der Gragt que havia cometido o pênalti. Aos 47, ela recebeu um passe na entrada da área e chutou como centroavante para empatar e levar o jogo para a prorrogação.

Nos 30 minutos de acréscimo, o confronto ficou equilibrado. Com a Holanda também atacando, a Espanha achou o contra-ataque fatal aos 6 da etapa complementar, em chute de Salma Paralluelo, 19, que tocou na trave e entrou para definir a inédita vaga para a Fúria.