Estrela inglesa é suspensa por dois jogos na Copa do Mundo feminina

A atacante inglesa Lauren James foi suspensa por duas partidas na Copa do Mundo feminina. A punição foi anunciada nesta quinta-feira (10) pela Fifa (Federação Internacional de Futebol), que considerou como "atitude antidesportiva" o pisão que ela deu na atacante nigeriana Michelle Alozie durante jogo das oitavas de final.

Com a decisão do comitê disciplinar da entidade, James ficará fora do confronto contra a Colômbia pelas quartas de final, em Sydney, neste sábado (12), às 7h30 (de Brasília), e de uma eventual semifinal.

Lauren James durante o momento em que ela pisa na nigeriana Michelle Alozie - Patrick Hamilton - 7.ago.23/AFP

Na terça-feira (8), a inglesa usou sua conta na rede social X, antigo Twitter, para expressar arrependimento pelo ocorrido no duelo com a Nigéria. Alozie já estava caída no gramado quando James pisou nas costas dela.

"Todo meu amor e respeito para Michelle Alozie. Peço desculpas pelo que aconteceu ", escreveu James. "Prometo que vou aprender com essa experiência."

A seleção da Inglaterra também divulgou um comunicado no qual cita que a atleta "lamenta muito o gesto da atleta."

As inglesas eliminaram as nigerianas nas oitavas de final com uma vitória nos pênaltis após um empate sem gols que se arrastou no tempo regulamentar e na prorrogação.