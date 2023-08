França goleia Marrocos, avança e vai encarar a Austrália nas quartas

São Paulo

No fechamento das oitavas de final da Copa do Mundo feminina, a seleção francesa venceu com facilidade a equipe do Marrocos nesta terça-feira (8), por 4 a 0, e garantiu a última vaga na próxima fase.

No Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália, as francesas precisaram de 23 minutos para colocarem as mãos na vaga. Antes do intervalo, Diani marcou o primeiro aos 15 minutos, Dali ampliou aos 20 e, aos 23, Le Sommer deixou as marroquinas desnorteadas com o terceiro.

Depois do intervalo, a seleção do Marrocos tentou esboçar uma reação, mas a tentativa de buscar o primeiro gol deixou mais espaços na defesa e as francesas aproveitaram para ampliar. Le Sommer foi quem transformou a vitória em goleada aos 25 minutos.

Jogadoras da França comemoram gol em partida contra Marrocos - Franck Fife/AFP

Agora, a França vai encarar a Austrália nas quartas de final. As anfitriãs da competição deixaram para trás a equipe da Dinamarca nas oitavas.

A equipe francesa chegou ao mata-mata com a melhor campanha do Grupo F, em que a Jamaica também avançou, deixando para trás Brasil e Panamá. As jamaicanas, porém, perderam nas oitavas de final para a Colômbia.

Australianas e francesas vão duelar no próximo sábado (1), no Brisbane Stadium, na Austrália.