Jamaica, em crise com federação, avança na Copa com vaquinha online

São Paulo

Rebecca Spencer, 32, ainda estava eufórica por ter barrado o ataque de mais uma seleção na Copa do Mundo feminina quando fez um desabafo nesta quarta-feira (2).

"Aqueles acima de nós não acreditam na gente e sempre nos colocam em situações por que não queremos passar, mas isso nos dá mais energia para ir bem", afirmou a goleira da Jamaica, eleita a melhor jogadora do empate sem gols com a seleção brasileira, em Melbourne, na Austrália.

Foi a terceira vez que nenhuma adversária conseguiu vazar a meta de Spencer no Mundial. Desta vez, o resultado, além de eliminar o Brasil da competição já na fase de grupos, classificou as jamaicanas às oitavas de final.

Rebecca Spencer faz defesa durante partida contra a seleção brasileira - William West/AFP

A campanha sem derrotas, com cinco pontos somados no Grupo F, ocorre em meio a uma crise entre as jogadoras e a federação local.

Em junho, às vésperas da Copa, as atletas da equipe conhecida como "Reggae Girlz" publicaram uma carta aberta nas redes sociais para reclamar do planejamento para a disputa do torneio na Oceania. No texto, elas afirmaram que a estrutura oferecida pela entidade era "abaixo da média".

A situação motivou a mãe da meia Solaun, Sandra Phillips-Brower, a criar uma vaquinha online para arrecadar fundos para a formação feminina.

"A viagem para a Austrália em julho de 2023 é uma jornada cara, e minha intenção é permitir que tanto a comissão técnica quanto as jogadoras possam focar a competição, levantando fundos para cobrir alguns dos custos dessa incrível aventura", escreveu Sandra.

Até agora, a campanha arrecadou US$ 55 mil (R$ 264 mil). A meta é chegar aos US$ 100 mil (R$ 481 mil).

Na Austrália e na Nova Zelândia, a Jamaica disputa a Copa do Mundo feminina pela segunda vez em sua história. A primeira foi em 2019, na França, quando a equipe caribenha também caiu no grupo do Brasil, ocasião em que não passou da primeira fase.

Desta feita, elas avançaram às oitavas de final graças à vitória sobre Panamá (1 a 0) e aos empates sem gols contra França e Brasil.

O adversário no mata-mata será o líder do Grupo H, cuja definição ocorrerá nesta quinta-feira (3). Colômbia, Alemanha e Marrocos estão no páreo pela primeira posição da chave.