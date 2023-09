Luis Rubiales anuncia renúncia à presidência da Federação Espanhola após beijo forçado

Madri | AFP

O presidente afastado da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, renunciou neste domingo (1) ao seu cargo na entidade. O dirigente é investigado pelo Ministério Público da Espanha por causa do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo feminina.

Em entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan, o cartola disse que o escândalo tem afetado sua família e por isso tomou a decisão.

"Vou demitir-me. Não consigo continuar o meu trabalho", afirmou. "Eu falei com meu pai e com as minhas filhas, não é uma questão em relação a mim. Os meus amigos dizem-me 'tens de te focar na tua dignidade, continuar a tua vida, porque provavelmente vais prejudicar pessoas que amas'", ele comentou.

"Tive de pensar muito nessas três semanas. Não é uma questão que me afeta somente a mim, pode afetar outras pessoas. Por isso esta é a decisão mais inteligente a tomar", acrescentou.

Presidente da federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, durante entrevista - Gabriel Bouys - 27.nov.19/AFP

Na sexta-feira (8), o MP espanhol uma denúncia contra Rubiales por possíveis crimes de agressão sexual.

"A promotora solicita a tomada de depoimento de Luis Rubiales, na condição de investigado, e de Jenni Hermoso, como vítima", informou o órgão.

Agora, um tribunal da Audiência Nacional, instância competente para jugar atos que acontecem no exterior, deve decidir se admite a denúncia e abre um processo ou se arquiva a queixa.

Desde uma recente reforma do Código Penal espanhol, um beijo não consensual pode ser considerado uma agressão sexual, uma categoria penal que reúne todos os tipos de violência sexual.

Rubiales provocou indignação na Espanha e na comunidade internacional pelo beijo que deu na boca da jogadora da seleção, sem consentimento, durante a cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo feminina, em 20 de agosto, pouco depois da vitória da Espanha sobre a Inglaterra, em Sydney, na Austrália.

Na quarta-feira (6), Hermoso abriu um processo contra Luis Rubiales. A queixa apresentada era fundamental para que o processo judicial pudesse avançar. A promotoria da Audiência Nacional (ANE) já tinha iniciado uma investigação preliminar contra o dirigente por "suposto crime de assédio sexual".

"Jenni Hermoso afirmou no seu depoimento que tanto ela como as pessoas mais próximas sofriam pressões constantes e repetidas de Luis Rubiales e do seu ambiente profissional para justificar e aprovar os fatos", indica o comunicado, acrescentando que "este assédio pode constituir um crime de coerção".

O escândalo desencadeado por Rubiales agita o futebol espanhol há semanas. O dirigente inicialmente se recusou a demitir-se da entidade e atacou o que chamou de "falso feminismo". Depois do episódio, ele foi suspenso do cargo por 90 dias pela Fifa.