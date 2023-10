Tite inicia trabalho em tentativa de levar Flamengo de volta ao topo

São Paulo

Adenor Leonardo Bacchi, o Tite, 62, começou nesta terça-feira (10) seu trabalho no Flamengo com a difícil missão de repetir o sucesso de Jorge Jesus. Desde que o português deixou o Ninho do Urubu há cerca de três anos, nenhum treinador conseguiu satisfazer os anseios da nação rubro-negra e da diretoria.

No período, já passaram pela Gávea sete treinadores: Domènec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vítor Pereira e Jorge Sampaoli, sem contar os interinos. O mais bem-sucedido foi Dorival, campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores com o Flamengo em 2022.

As conquistas, contudo, não foram suficientes para convencer os dirigentes do clube carioca, que dispensaram o treinador para contratar o português Vítor Pereira. Este foi substituído pelo argentino Jorge Sampaoli, demitido no fim de setembro após a derrota para o São Paulo, de Dorival, na final da Copa do Brasil.

Com múltiplos fracassos, o Flamengo deverá passar uma temporada sem erguer um troféu pela primeira vez desde 2018. O time falhou, em ordem cronológica, na Supercopa do Brasil, no Mundial de Clubes, na Recopa Sul-Americana, na Taça Guanabara, no Campeonato Carioca, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. Com 11 pontos de distância para o líder Botafogo, o título do Campeonato Brasileiro parece fora do alcance.

Tite durante jogo entre Brasil e Coréia do Sul na Copa do Mundo do Qatar em 2022 - Odd Andersen - 5.dez.2022/AFP

Para evitar a repetição do cenário, chegou Tite, vindo de duas Copas do Mundo à frente da seleção brasileira e tido como um dos principais técnicos brasileiros em atividade. O próprio Dorival Júnior classificou o colega como o melhor técnico do país. "Um dos profissionais mais preparados, não só no país como no mundo", disse o treinador do São Paulo ao SporTV.

Os primeiros treinos na Gávea servirão para que o técnico possa iniciar o planejamento para 2024. Um começo antecipado em relação ao que havia prometido o próprio gaúcho. Em entrevista ao podcast Flow Sport Club, em agosto do ano passado, Tite havia dito que não trabalharia em clubes brasileiros durante o ano de 2023.

"Podem me chamar de mentiroso, do que quiserem. Não vai ter [acerto com time do Brasil no ano", afirmou.

Em declarações aos canais oficiais do Flamengo, Tite afirmou que são um orgulho e uma grande responsabilidade assumir o comando do rubro-negro. "A estrutura permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige."

O primeiro objetivo prático será assegurar a presença da equipe na Libertadores do ano que vem. O clube está na quinta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, posição que dá vaga apenas na fase prévia do principal torneio sul-americano. O jogo de estreia será no dia 19 de outubro, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Há uma série de jogadores do grupo atual do Flamengo com os quais Tite já trabalhou, o que pode facilitar o início do trabalho. É o caso do goleiro Santos, dos zagueiros Rodrigo Caio, Pablo e David Luiz, do lateral Filipe Luís, dos meio-campistas Gerson e Everton Ribeiro e dos atacantes Gabigol, Bruno Henrique, Pedro e Everton Cebolinha.

Os times comandados por Tite costumam ser marcados pelo sistema defensivo sólido, com volantes com bom passe para municiar os atacantes. Nesse sentido, Gerson, convocado por Fernando Diniz para a seleção, pode ser uma das principais apostas do técnico na montagem da equipe.

Tite chega também em um momento no qual jogadores importantes estão em má fase ou com a permanência incerta para a próxima temporada.

O atacante Bruno Henrique, que vem sendo peça importante no setor ofensivo do time, termina seu contrato com o Flamengo em dezembro, sem que uma renovação já tenha sido acertada. Palmeiras e São Paulo manifestaram interesse no futebol do jogador.

O meia Everton Ribeiro também está com o contrato perto do fim e pode sair, com um interesse manifestado pelo Corinthians em contar novamente com o jogador no elenco. Há ainda o caso de nomes tarimbados que conquistaram títulos importantes, como Gabigol e David Luiz, que têm apresentado desempenhos questionados pela torcida nos últimos jogos.

Além de traçar estratégias de acordo com as características do elenco à disposição, construir uma boa relação com o grupo será fundamental para o sucesso de Tite na Gávea. Relacionamentos estremecidos com as principais estrelas do time já contribuíram para a queda de antecessores, como ocorreu com Sampaoli e com Rogério Ceni.

A favor de Tite pesam as boas recordações que ele deixou nos trabalhos anteriores.

"O Tite dispensa apresentações. Foi campeão onde passou. Fez um trabalho ótimo na seleção brasileira. Estive com ele na Copa do Mundo, é um cara agregador, que entende muito de futebol. Se ele vier, vai nos ajudar muito", disse Everton Ribeiro após o jogo contra o Corinthians, no domingo (8), antes do anúncio oficial da chegada do novo técnico.

Jogadores que trabalharam com o treinador no Corinthians também guardam boas impressões do profissional. "Ele dá total importância a todo o mundo. Todos os jogadores têm o mesmo grau de importância perante o grupo", afirmou o goleiro Cássio no ano passado.

O último clube que o técnico comandou foi o alvinegro paulista, entre 2015 e 2016, tendo conquistado o Brasileiro em sua terceira passagem. Ele é considerado por muitos o maior treinador que já passou pelo clube do Parque São Jorge, com títulos como o da Libertadores e o do Mundial em 2012.

Tite saiu do Corinthians após convite da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para assumir a seleção brasileira. Comandou a formação nacional em duas Copas do Mundo, eliminada para a Bélgica nas quartas de final, em 2018, e para a Croácia na mesma fase, em 2022. Em 2019, conquistou a Copa América.