Udinese fará jogo com portões fechados como punição por insultos a Maignan

Roma | AFP

A Udinese terá que fazer um jogo com portões fechados como punição aos insultos racistas dos torcedores da equipe contra o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, no último sábado, informou a comissão disciplinar da Serie A italiana nesta terça-feira (23).

"O juiz desportivo decidiu punir a Udinese com um jogo com portões fechados levando em conta a súmula do árbitro, assim como o relatório dos representantes da procuradoria da federação, a respeito dos atos de discriminação racial em várias ocasiões durante o jogo de sábado", explicou a Serie A em um comunicado.

Goleiro Mike Maignan, do Milan, vítima de insultos racistas durante partida contra a Udinese no estádio Dacia Arena, em Udine, na Itália - Gabriele Menis - 20.jan.2024/AFP

O goleiro francês foi alvo de insultos por parte de torcedores da Udinese que imitaram gritos de macaco no Bluenergy Stadium, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Depois de ter alertado o árbitro da partida sobre o que estava acontecendo, Maignan deixou o campo aos 34 minutos do primeiro tempo e foi acompanhado por seus companheiros, antes de a partida ser reiniciada e terminar com a vitória do Milan por 3 a 2.

No dia seguinte, o goleiro cobrou a federação italiana e pediu medidas contra estes incidentes. "Se vocês não fazem nada, vocês também são cúmplices", escreveu em uma mensagem nas redes sociais.

Um dos indivíduos que proferiu insultos racistas contra Maignan foi identificado na segunda-feira e banido para sempre do estádio da Udinese.