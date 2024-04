Jogador do Al-Ittihad leva chicotada de torcedor após final da Supercopa saudita

São Paulo

Uma cena bizarra marcou a cerimônia de premiação da Supercopa da Arábia Saudita, realizada em Abu Dhabi, nesta quinta-feira (11), quando o Al-Hilal goleou o Al-Ittihad por 4 a 1 e ficou com o troféu. Durante a comemoração, Hamdallah, atacante marroquino do time de Marcelo Gallardo, levou chibatadas de um homem que estava nas arquibancadas após discussão entre os dois.

De acordo com veículo de imprensa local, o agressor foi preso. A cena viralizou nas redes sociais, onde vídeos do momento bizarro foram divulgados.

Torcedor do Al-Hilal agride jogador do Al-Ittihad após decisão da Supercopa da Arábia Saudita, disputada em Abu Dhabi - Reprodução

O homem que dá as chibatadas seria torcedor do Al-Hilal. Hamdallah parece ouvir provocações a distância, aproxima-se da arquibancada e joga água em direção ao rapaz, que reage com a agressão a chibatadas.

Hamdallah precisou ser contido por outras pessoas que estavam no gramado para não se dirigir até o local em que o homem estava. O Al-Ittihad e o atacante ainda não se manifestaram sobre o episódio.

O atacante marroquino foi o autor do gol do Al-Ittihad no jogo, no primeiro tempo. Na comemoração, ele fez sinal de silêncio em direção à torcida do Al-Hilal.