CBF pretende manter 8 de dezembro como data final do Brasileiro

Presente no jogo em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, na tarde deste domingo no Maracanã, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que a entidade não pretende estender a duração do Brasileiro-2024.

Por conta das enchentes que arrasaram a região metropolitana de Porto Alegre e atingiram os estádios do Internacional e do Grêmio, o campeonato foi suspenso por duas semanas.

Falando ao canal SporTV, ele disse que a decisão será tomada nesta segunda (27), em reunião da CBF com todos os clubes da série A.

Segundo o dirigente, a ideia é encontrar uma solução que não traga problemas para os clubes, os patrocinadores e os atletas, para não haver mudanças no período de férias e, consequentemente, impactos no calendário de 2025

Paralisado por duas semanas, o Brasileiro deve ser reiniciado no próximo fim de semana (1° e 2 de junho).