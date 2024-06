Cruzeiro retira proposta, e Dudu diz que fica no Palmeiras

São Paulo

Anunciado como reforço do Cruzeiro no último sábado (15), Dudu não vai defender o clube celeste. O atacante do Palmeiras desistiu do acordo, que ainda não tinha sido assinado, e deixou irritados dirigentes das duas equipes.

"Pelo Palmeiras, ele está vendido", chegou a dizer Leila Pereira, nesta segunda (17). No início da noite, porém, o jogador finalmente se pronunciou e afirmou que, depois de muito refletir, decidiu permanecer no time alviverde.

O atacante Dudu agora vive situação desconfortável - Ronny Santos - 9.abr.23/Folhapress

"Foram dias intensos, bem angustiantes, e resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família. Realmente, recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos e me ofereceram quatro anos de contrato", publicou, no Instagram.

"O Cruzeiro é um clube [por] que tenho um enorme carinho, e agradeço, demais, pelo reconhecimento, mas sinto que, neste momento, ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui. Foram dias muito tristes e difíceis. Sofri duras críticas, mas eu sei o que está no meu coração e o quanto respeito essa instituição", acrescentou.

Pouco antes, o próprio Cruzeiro havia anunciado sua desistência do negócio. Com palavras duras contra o atleta, formado em suas categorias de base.

"Mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o clube celeste se dirige a sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista. O Cruzeiro encara este assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que VERDADEIRAMENTE queiram estar no Cruzeiro", publicou.

Dudu, agora, vive uma situação desconfortável no Palmeiras. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2025, mas deixou bastante incomodados o técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira, que deixou claro o seu descontentamento. Segundo ela, foi o próprio atleta que procurou o Cruzeiro e manifestou seu desejo de uma transferência.

"Eu soube pelo Mattos", disse Leila, ao SporTV, quando chegava a um evento na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na manhã de segunda. Ela se referia a Alexandre Mattos, que já foi dirigente do Palmeiras, hoje atua como CEO do Cruzeiro e confirmou a versão de Leila: "O Dudu procurou o Cruzeiro há mais ou menos 20 dias, dizendo que gostaria de novos ares".

Ciente das conversas, a presidente do Palmeiras pediu então a formalização de uma proposta. Os clubes se acertaram em uma transação de US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões), porém faltou uma assinatura.

"O atleta não assinou. O Barros [Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras] assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele", afirmou Pereira, insistindo que não partiu dela o desejo de vender o atleta.

"Em momento nenhum tentamos negociar. Ele tem contrato até 2025. O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou com o Abel [Ferreira]. Fazia mais de 20 dias que sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador", reiterou.

A situação avançou até o ponto de o Cruzeiro anunciar no sábado a contratação. Segundo pessoas familiarizadas com a negociação, Mattos sentiu que o atleta estava em dúvida após o acerto apalavrado e resolveu fazer o anúncio para inibir uma mudança de planos.

Se era essa a ideia, não funcionou. Dudu recebeu apelos na internet para permanecer e foi interpelado também por membros de torcidas organizadas. Segundo Paulo Serdan, figura proeminente da Mancha Verde, o atleta decidiu ficar "pela torcida".