Calderano jogará contra o número 57 do mundo na estreia no tênis de mesa em Paris

O mesa-tenista Hugo Calderano, 28, sexto colocado no ranking mundial, terá uma estreia teoricamente fácil nas Olimpíadas de Paris.

O sorteio definiu que o carioca, uma das esperanças de medalha do Brasil na França, enfrentará o cubano Andy Pereira, 57º do mundo, a quem derrotou com facilidade na final dos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago (Chile).

Em sua terceira participação em Olimpíadas, Calderano tentará dar ao país seu primeiro pódio no tênis de mesa, esporte amplamente dominado pelos chineses.

Hugo Calderano bate na bolinha durante torneio em Chongqing, na China - Huang Wei/2.jun.2024/Xinhua

Já Vitor Ishiy, 85º do mundo, buscará surpreender o australiano Nicholas Lum, número 38.

Na disputa feminina, a paulistana Giulia Takahashi, 19, que estreará em Jogos Olímpicos (foi reserva em Tóquio-2020), terá o maior desafio de sua vida logo na primeira partida.

Sua adversária será a chinesa Sun Yingsha, número um do ranking mundial .Giulia, que ocupa a 90ª colocação, jogará como franco-atiradora.

Giulia Takahashi durante competição de tênis de mesa em Busan, na Coreia do Sul - Tao Xiyi/21.fev.2024/Xinhua

"Eu sabia que [a adversária] seria alguém difícil para jogar, mas não estava esperando a número um do mundo. Por um lado, é bem bom porque vou jogar com zero pressão, que está totalmente do lado dela. Não vou entrar nervosa, vou seguir o que eu sei fazer e fiz minha vida toda", afirmou a paulistana.

Bruna, irmã mais velha de Giulia, atuará com favoritismo diante da nigeriana Offiong Edem, que não está entre as cem melhores do mundo —a brasileira é a 20ª colocada.

Em Paris, além das disputas individuais, o Brasil participará das competições por equipes e também de duplas mistas (Bruna/Vitor).

Além dos esportistas citados, Bruna Alexandre e Guilherme Teodoro integram o grupo de mesa-tenistas do país nos Jogos.

O tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris começa neste sábado (27) e vai até o dia 10 de agosto, também um sábado.