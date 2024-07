Com chegada das Olimpíadas, centro de Paris tem vasta operação de segurança

Paris e Nova York | Financial Times

A polícia está bloqueando grandes áreas de Paris antes dos Jogos Olímpicos, enquanto a França enfrenta um de seus maiores desafios de segurança.

A vigilância intensificada ocorre à medida que as guerras na Ucrânia e em Gaza aumentam o potencial de repercussões na França, que sofreu ataques mortais de militantes islamitas.

Embarcações no rio Sena durante ensaio para cerimônia de abertura dos Jogos de Paris - Julien de Rosa/AFP

Com a maioria dos eventos ocorrendo em locais temporários na capital mais densamente povoada da Europa, os riscos são complexos. Uma extravagância de abertura à beira do rio na sexta-feira —a primeira cerimônia desse tipo fora de um estádio— mostrará a escala do que Paris está tentando alcançar, com cerca de 80 barcos transportando atletas ao longo do Sena, ladeados por cerca de 320.000 espectadores e edifícios residenciais de ambos os lados.

As medidas incluem um perímetro central de 6 km que tornou as margens do rio acessíveis apenas a convidados pré-registrados que passarão por buscas corporais. Esquadrões antibombas vasculharão as pontes do Sena, muitas das quais serão fechadas. Unidades militares ocuparão os telhados para combater possíveis ataques de drones.

A França também está preparada para possíveis ataques cibernéticos, incluindo de hackers russos, que visam a infraestrutura de comando das forças ou sistemas hospitalares.

"Será um desafio de segurança sem precedentes e complicado", diz Bruno Le Ray, ex-soldado e chefe de segurança do comitê Paris 2024, sobre a operação de €320mn-€350mn.

Mas o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, em uma entrevista conjunta com outros jornais, disse: "Estamos serenos, porque temos um quadro robusto e está pronto".

Nuñez foi nomeado há dois anos, logo após as cenas caóticas em uma final da Liga dos Campeões em Paris, quando multidões se aglomeraram do lado de fora do Stade de France, os fãs foram alvo de ladrões e a polícia respondeu com gás lacrimogêneo. Autoridades insistem que aprenderam com o debacle.

Nas últimas semanas, a polícia fez centenas de operações visando pessoas em suas listas de observação, detendo um número de islamistas e ativistas de extrema-direita e extrema-esquerda, disse Nuñez.

Os ataques à comunidade judaica francesa aumentaram desde o início da guerra entre Israel e Hamas em outubro: a França registrou quatro vezes mais atos antissemitas nos primeiros três meses de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Pelo menos dois ataques planejados às Olimpíadas foram frustrados, de acordo com a polícia e os promotores, incluindo um suposto plano de um checheno contra um local de futebol.

A tentativa de assassinato do candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, também oferece um lembrete contundente da importância de evitar falhas de segurança.

A ameaça cibernética da Rússia também é uma "preocupação massiva", de acordo com um oficial do serviço de segurança diplomática do departamento de estado dos EUA, destacando um ataque durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 na Coreia do Sul que interrompeu os serviços de TV e internet. Em um lembrete dos riscos cibernéticos mais amplos, empresas de companhias aéreas a serviços financeiros foram abaladas na semana passada por uma interrupção global de TI.

Atletas russos estão proibidos de competir sob a bandeira do país devido a violações de doping e à invasão em larga escala de Moscou na Ucrânia, o que significa que "os russos têm 10 vezes mais motivos agora para atacar os Jogos... não é segredo que eles vão tentar causar algum tipo de dano nas Olimpíadas", disse o oficial.

Ainda assim, o oficial acrescentou que as autoridades francesas estão equilibrando a segurança reforçada e "permitindo que Paris seja Paris... Eles tornaram [os Jogos] um alvo difícil, mas fizeram isso com uma luva de veludo".

A França trabalhou com serviços de inteligência e segurança estrangeiros, especialmente nos EUA e em Israel, disse Nuñez. As forças de segurança visitaram os EUA para avaliar as operações para o Ano Novo em Nova York e o Super Bowl do ano passado, disse o oficial do DSS.

Aproximadamente 30.000 policiais, aumentando para um recorde de 45.000 em momentos de pico, trabalharão nas Olimpíadas e Paralimpíadas de quatro semanas em toda a região de Ile-de-France, cobrindo Paris. Eles serão complementados por pelo menos 15.000 militares franceses e cerca de 1.800 oficiais de polícia estrangeiros, incluindo policiais do Reino Unido e cães de busca especializados.

Críticos dizem que as escolhas de locais para Paris 2024 aumentaram as demandas em uma força policial já sobrecarregada, com muitos policiais tendo que cancelar as folgas.

"Há grandes esforços de segurança sendo feitos para limitar o efeito dessas decisões políticas. Mas poderíamos ter evitado acumular riscos sobre riscos", disse Alain Bauer, professor de criminologia e especialista em segurança que trabalhou nos Jogos Olímpicos de Atlanta de 1996.

Bauer acredita que a decisão de usar o Sena para a cerimônia de abertura, que originalmente estava prevista para receber 600.000 espectadores, é uma "loucura criminosa".

O presidente francês Emmanuel Macron, que está lidando com turbulência política após eleições legislativas inconclusivas que levaram a um governo provisório, disse que há planos de contingência para a cerimônia de abertura, caso ameaças importantes sejam detectadas.

A polícia também está em alerta máximo para manifestações políticas ligadas às eleições, bem como para interrupções de ativistas ambientais e de outros tipos.

Um delegado dos mais de 200 países que estão indo para Paris questionou se os apartamentos dos moradores com vista para o Sena seriam sistematicamente revistados. No entanto, Nuñez disse "não temos permissão para fazer isso", acrescentando que mandados poderiam ser obtidos se necessário.

As medidas de segurança já levaram muitos moradores a fugir de Paris na tentativa de evitar os transtornos e desvios necessários para navegar pela cidade. No perímetro bloqueado, lojas e restaurantes estavam praticamente desertos, já que o fluxo de transeuntes secou.

"O que mais consumiu minha energia foi tentar gerenciar o tráfego ligado aos Jogos e à circulação", disse Nuñez. "O mais difícil foi encontrar um equilíbrio entre segurança e a vida diária das pessoas."