Conheça o time de ginástica artística do Brasil em Paris

São Paulo

O Brasil terá sete atletas de ginástica artística nas Olimpíadas de Paris: são cinco mulheres e dois homens. Veja abaixo a lista completa da modalidade.

Rebeca Andrade

A guarulhense de 25 anos desembarca em Paris como uma das grandes ginastas do planeta, cotada até para fazer frente a Simone Biles.

Desde as últimas Olimpíadas, quando conquistou uma medalha de ouro no salto e uma de prata no individual geral, Rebeca acumula nove medalhas nos três Mundiais disputados, sendo duas de ouro, uma delas desbancando Biles no salto.

Esta será a terceira edição de Olimpíadas da atleta do Flamengo, na equipe brasileira desde Rio-2016.

Flávia Saraiva

Outra ginasta do Flamengo, a carioca de 24 anos chega à terceira participação em Olimpíadas (Rio-2016 e Tóquio-2020) recuperada de lesões e em grande fase.

No último Mundial de Ginástica Artística, no ano passado, Flavinha conquistou uma medalha de bronze no solo e uma de prata na disputa feminina por equipes.

Jade Barbosa

Aos 33 anos, Jade é a veterana da equipe de ginástica artística brasileira.

Teve sua primeira participação olímpica em Pequim-2008, e ficou de fora dos jogos de Londres, mas retornou ao time brasileiro no Rio, em 2016. Durante as classificatórias para Tóquio-2020, Jade se lesionou e perdeu a chance de disputar sua terceira edição.

A ginasta chega a Paris pouco depois de conquistar um ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística, em março deste ano. É carioca e também atleta do Flamengo.

Julia Soares

É a caçula da equipe de ginástica artística do Brasil, com 18 anos, e faz sua estreia olímpica em Paris-2024.

A curitibana é atleta do CEGIN e tem como especialidades a trave de equilíbrio e o solo. Além de conquistar quatro ouros nos Jogos Sul-Americanos de 2022, fez parte da equipe feminina que ganhou a medalha de prata no último Mundial. Julia é uma das promessas brasileiras da modalidade.

Lorrane Oliveira

Outra carioca e atleta do Flamengo, Lorrane tem 26 anos e participa de sua segunda edição de Olimpíadas.

Ela esteve no time brasileiro nos jogos do Rio, em 2016, competindo nas barras assimétricas, mas ficou de fora dos jogos de Tóquio. Em março, figurou na final de barras da última Copa do Mundo, terminando na sexta colocação. Também foi medalhista de prata na disputa feminina do Mundial do ano passado.

Arthur Nory

O ginasta do Esporte Clube Pinheiros tem 30 anos e conquistou uma medalha de bronze no solo durante os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Um ano antes, em 2015, Arthur publicou um vídeo no Snapchat com comentários racistas a Angelo Assumpção, o único colega de equipe negro da seleção brasileira de ginástica artística, à época. Nory foi indiciado e suspenso esportivamente por 30 dias após o caso.

No final de 2019, o Clube Pinheiros rescindiu o contrato com Angelo. Os motivos foram alheios às ofensas de Nory, mas fizeram com que o ginasta decidisse enfim abordar o assunto. Em entrevista à Folha, Arthur disse que cometeu um "erro inaceitável".

Nos momentos em que ganha visibilidade, como nas Olimpíadas de Tóquio, quando foi eliminado precocemente, menções ao caso crescem nas redes sociais.

Em 2023, nos Jogos Pan-Americanos, Nory conquistou quatro medalhas: um bronze por equipes, uma prata no salto, uma prata no solo e um ouro na barra fixa.

Diogo Soares

O ginasta piracicabano de 22 anos conquistou a medalha de prata no individual geral dos Jogos Pan-Americanos de 2023 e vai para sua segunda edição de Olimpíadas, tendo disputado a de Tóquio. É atleta do Flamengo.