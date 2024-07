Paris-2024 terá 32 esportes, 11 mil atletas e Vila Olímpica com 2.800 apartamentos; veja números

São Paulo

Pela primeira vez na história, a cerimônia que dá início às Olimpíadas ocorrerá fora de um estádio. São esperados quase 600 mil espectadores nas proximidades do histórico rio Sena para acompanhar a abertura oficial de Paris-2024, nesta sexta-feira (26), que deve receber quase todos os 11.419 atletas que disputarão os Jogos.

Futebol, rúgbi, handebol e tiro com arco estreiam antes da abertura, na quarta (24) e na quinta (25). Serão 32 esportes no total, divididos em 45 modalidades e 329 eventos. Isso significa que há ao menos 329 medalhas de ouro em disputa —e quase mil ao todo.

Membros de delegações caminham em frente à cafeteria da Vila Olímpica, em Paris - Michel Euler - 22.jul.24/AFP

A expectativa para o Brasil, segundo o COB (Comitê Olímpico Brasileiro), é ultrapassar as 21 medalhas conquistadas em Tóquio-2020, recorde até agora. Isso pode acontecer se o país tiver sucesso em modalidades em que nunca subiu ao pódio, com chances no tiro com arco, tênis de mesa e ginástica rítmica.

A delegação que tentará o feito é, pela primeira vez, majoritariamente feminina: do total de 276 classificados, 153 são mulheres.

Na cerimônia de abertura, os brasileiros se juntarão aos demais atletas e, em 94 barcos, navegarão por seis quilômetros no rio Sena, em um trajeto que vai da ponte Austerlitz até as proximidades da Torre Eiffel. Também devem comparecer dezenas de autoridades, entre chefes de Estado, reis e chefes de governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou que o Brasil será representado pela primeira-dama Janja.

Segundo os organizadores do evento, espera-se uma audiência de 1,2 bilhão de telespectadores ao redor do mundo.

Além do rio Sena, pontos turísticos como a própria torre Eiffel e o Palácio de Versalhes serão palco das Olimpíadas. A Place de la Concorde, por exemplo, receberá os jogos de basquete 3X3 e as disputas de breaking, skate e ciclismo BMX freestyle. No Grand Palais, taekwondo e esgrima. E será na praça do Hôtel de Ville, que fica em frente à sede do governo municipal de Paris, a largada da maratona.

Entre os 35 locais de competição, há alguns que vão além de Paris. Partidas da fase preliminar do basquete e as finais do handebol acontecerão em Lille, ao norte da França, enquanto o futebol se divide pelos estádios do país nas cidades de Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Nice e Bordeaux. O tiro esportivo será disputado em Chateauroux, enquanto os atletas do surfe ficarão sediados em Teahupo’o, no Taiti, em meio ao oceano Pacífico.

A base das delegações é a Vila Olímpica, localizada ao norte de Paris e que comporta 2.800 apartamentos para 14.500 atletas e membros das equipes. Em 2025, os prédios serão transformados para receber famílias e estudantes.

Em uma área total de 540 mil metros quadrados (o equivalente a 432 piscinas olímpicas ou a cerca de 74 campos de futebol), o espaço comporta um mercado, 12 lavanderias e um centro fitness com cem aparelhos de musculação, além de 350 equipamentos esportivos, que podem ser usados pelos atletas a qualquer hora.

Há também um restaurante com 3.200 lugares, onde devem ser oferecidas cerca de 40 mil refeições diariamente. Com produtos locais e sazonais, as receitas foram criadas por 200 chefs.

Neste ano, segundo os organizadores, foram distribuídas 200 mil camisinhas masculinas, 20 mil camisinhas femininas e 10 mil diques de borracha, que podem utilizados durante o sexo oral.

Em Paris, os atletas poderão contar com uma policlínica de 3.500 metros quadrados, que incluem uma farmácia, uma sala para coleta de sangue, setores para fisioterapia, dermatologia, ginecologia, oftalmologia, cardiologia e quiropodia (tratamento dos pés) e um pronto-socorro. Também foi montado um espaço de recuperação com banhos de gelo.

Presidente da França, Emmanuel Macron, em fila no restaurante da Vila Olímpica, em Paris - Michel Euler - 22.jul.24/Reuters

O comitê organizador, que tem mirado um legado sustentável para os jogos, também dispôs veículos 100% elétricos para o deslocamento interno na vila e uma frota de 55 ônibus para os atletas transitarem entre a vila, locais de treino e de competição.

Números de Paris-2024

11.419 atletas (276 na delegação brasileira)

32 esportes

45 modalidades

329 eventos

35 locais de competição

Cerimônia de abertura

94 barcos

150 autoridades

6 km de navegação no rio Sena

600 mil espectadores locais

1,2 bilhão de telespectadores pelo mundo

Vila Olímpica

540 mil metros quadrados

2.800 apartamentos

14,5 mil de capacidade

12 lavanderias

Academia com 450 equipamentos esportivos

Restaurante com 3.200 lugares e 40 mil refeições diárias

Policlínica de 3.500 m²

55 ônibus para transporte até locais de treino e competição

230 mil camisinhas distribuídas