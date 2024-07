Foto postada por Lamine Yamal com taça da Eurocopa é usada para desinformar e sexualizar jogador de 17 anos

São Paulo

O atacante espanhol Lamine Yamal, vencedor da Eurocopa, foi alvo de desinformação e sexualização ao publicar no stories, do Instagram, uma foto segurando a taça do campeonato. Posts sugeriram que o pênis do atleta, que acabou de completar 17 anos, aparece no reflexo do troféu, o que não é verdade.

A selfie foi feita em um ambiente escuro, mas um detalhe nela —uma cortina branca atrás do jogador— sugeria que a imagem fora clicada dentro de um ônibus. A suspeita foi confirmada após uma busca nas redes sociais de outros jogadores da seleção espanhola. Ao menos oito deles fizeram stories em um ônibus com as mesmas características.

A pedido da reportagem, o perito forense Mauricio de Cunto analisou a imagem e concluiu que o reflexo na taça está mais à direita de Yamal do que seu corpo.

Quem postou uma foto à direita do atacante foi o goleiro reserva David Raya, que tem o braço direito —o que estava mais próximo ao atacante— tatuado. Juntando esse fato com a análise do perito, foi possível concluir que o "reflexo misterioso" na imagem é o braço do goleiro.

VERDADEIRO OU FALSO

