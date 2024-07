Posts com crítica ao uniforme do Brasil erram ao dizer que responsabilidade é do Ministério dos Esportes

São Paulo

Em meio a críticas aos uniformes da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, posts sobre o assunto desinformam ao dizer que a responsabilidade pelas peças é do Ministério do Esporte.

Nesta segunda-feira (22), o órgão federal divulgou nota negando participar desse processo e afirmando ser o COB (Comitê Olímpico do Brasil) quem cuida do assunto. O COB, por sua vez, é uma organização não governamental filiada ao COI (Comitê Olímpico Internacional), não subordinada ao governo federal.

"O apoio do ministério [aos Jogos] se dá por meio do Bolsa Atleta, um programa contínuo de apoio financeiro mensal, que nesta edição das Olimpíadas, contempla 88% dos 276 atletas classificados. Somente em 2024, são mais de 9.000 esportistas beneficiados pelo governo federal", diz o comunicado.

Algumas críticas aos uniformes também associam erroneamente às peças à primeira-dama, Janja, e culpam o governo de Lula (PT) pela falta de fiscalização. "O uniforme da seleção olímpica do Brasil é a cara da Janja e do governo do Lula: feiura e pobreza para o povo", "O Brasil é esculachado pelo próprio governo federal… uniforme ridículo, a Janja que escolheu?" e "Esse uniforme é muito feio, ele mostra o baixo nível que se apossou das decisões de governo" estão entre os comentários feitos por internautas.

A escolha da marca que produziria os uniformes, a Riachuelo, foi anunciada pelo COB em abril de 2021, ainda na gestão de Jair Bolsonaro (PL). Na época, o órgão, que não é subordinado ao governo federal, publicou que o patrocínio da empresa valeria até dezembro de 2024.

Além da desinformação relacionada a críticas, houve atletas que reclamaram da quantidade dos itens recebidos e da falta de tamanhos apropriados. Sobre isso, o COB disse à Folha que os atletas recebem no Brasil apenas os uniformes casuais, em ecobags. Já os trajes de treino e competição serão entregues em Paris, e cada delegação tem um patrocinador próprio. "Caso a confederação brasileira que administra a modalidade olímpica não tenha um fornecedor de material próprio, o COB também pode fornecer o material de competição dos atletas", afirmou o comitê.

Também nas redes sociais, as bordadeiras do Rio Grande do Norte que costuraram desenhos na jaqueta jeans dos atletas rebateram as críticas, como mostrou o blog #Hashtag, da Folha.

