França prende homem suspeito de planejar ataque nas Olimpíadas de Paris

Paris | Reuters

Os serviços de segurança franceses prenderam nesta quarta-feira (17) um simpatizante da extrema direita no leste da França sob suspeita de planejar ataques durante as Olimpíadas de Paris, disse o Ministro do Interior, Gerald Darmanin.

"Bravo aos agentes do Ministério do Interior que prenderam um indivíduo membro da extrema direita, suspeito de querer cometer uma ação violenta durante os Jogos Olímpicos. Continuaremos nossa luta constante pela segurança do povo francês", disse Darmanin no X.

Policiais do Brasil e da França patrulham a região no entorno da Basílica de Sacre-Coeur, em Paris - Alain Jocard - 16.jul.2024/AFP

O jovem da região da Alsácia era o administrador de um grupo do Telegram chamado "Divisão Ariana Francesa", onde fez ameaças contra as Olimpíadas. Após sua prisão, ele foi interrogado pela polícia antiterrorismo, informou o jornal francês Le Parisien.