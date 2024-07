Paris-2024 tem 270 mil ingressos encalhados

Londres | Financial Times

O número de ingressos para as Olimpíadas de Paris disponíveis para revenda ultrapassou 250 mil. A apenas alguns dias da cerimônia de abertura, nesta sexta-feira (26), a falta de demanda aumenta as preocupações de que muitos atletas competirão diante de assentos vazios.

O número subiu para 270.465 na segunda-feira (22), acima dos cerca de 180 mil de um mês atrás, mostra uma análise do Financial Times a partir do site oficial de revenda. As ofertas mais caras no site são para a cerimônia de abertura, com os melhores assentos a um preço de 2.970 euros (R$ 17,1 mil).

Os fãs que desejavam assistir aos Jogos Olímpicos foram obrigados a comprar blocos de ingressos para três eventos separados durante a primeira onda de vendas. Os organizadores disseram que quaisquer ingressos indesejados poderiam ser revendidos através do canal oficial.

Arquibancadas na ponte Notre Dame, sobre o rio Sena, para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, marcada para sexta-feira (26) - Gonzalo Fuentes - 12.jul.24/Reuters

No entanto, a falta de demanda no mercado secundário deixou muitos com ingressos na mão, enquanto os organizadores continuaram liberando mais ingressos –que só podem ser revendidos pelo valor nominal.

Usuários do fórum online Reddit reclamaram de não conseguirem encontrar compradores para seus ingressos indesejados. "Há tantos ingressos para atletismo na plataforma de revenda", escreveu um usuário. "Estou me sentindo chateado por poder ficar preso com (bons!) ingressos. A essa altura, é um gasto perdido."

Tony Estanguet, diretor-executivo do comitê organizador de Paris, disse no domingo (21) que ainda havia centenas de milhares de ingressos não vendidos disponíveis, além dos listados no site oficial de revenda.

Paris-2024 disse que sua abordagem de vendas de ingressos foi um "grande sucesso", apontando para os 8,85 milhões "vendidos ou alocados" até agora –um recorde olímpico. Cerca de 250 mil ingressos foram trocados no site de revenda, acrescentaram os organizadores.

"Dada a experiência de edições anteriores, sabemos que os fãs terão oportunidades de comprar ingressos ao longo dos Jogos", acrescentou o comitê organizador.

Os fãs ainda podem comprar ingressos para eventos de prestígio, como a final dos 100 metros masculinos, a partir de 295 euros (R$ 1.708) por pessoa, com vista restrita, chegando a 980 euros (R$ 5.674) para assentos da categoria A.

Cerca de 4.000 ingressos a partir de 900 euros (R$ 5.211) ainda estão disponíveis para a cerimônia de abertura de sexta-feira à noite [tarde, no horário de Brasília], durante a qual uma frota de barcos levará os atletas pelo rio Sena diante de uma audiência prevista de cerca de 320 mil espectadores.

Ingressos não vendidos, especialmente para as primeiras rodadas, são uma característica regular de megaeventos esportivos, incluindo Copas do Mundo de futebol e Olimpíadas. Pouco mais de 80 mil das ofertas de revenda de ingressos listadas são para partidas de futebol, que começam na quarta-feira (24) e serão disputadas em estádios em toda a França.

Mais de 1 milhão de ingressos ainda estavam disponíveis na véspera dos Jogos do Rio-2016. Nos jogos mais recentes em Tóquio, os espectadores foram proibidos de comparecer devido às restrições da Covid-19.

Embora os organizadores esperem 15 milhões de visitantes durante os Jogos, hotéis e proprietários de apartamentos que buscam capitalizar a demanda olímpica já foram forçados a moderar suas expectativas. Muitos começaram a baixar os preços mais cedo neste ano para estimular reservas, enquanto as companhias aéreas alertaram que os Jogos suprimiram o habitual apetite de verão por viagens de férias para a capital francesa.

Enquanto isso, espera-se que milhões de parisienses deixem a cidade durante os Jogos.

Estanguet, um canoísta tricampeão olímpico, disse que não estava "preocupado de forma alguma" com o nível de entusiasmo dos moradores locais, apontando para os "milhões de pessoas" que assistiram à passagem da tocha olímpica pela França nas últimas semanas.

"Estamos muito confiantes em dizer que será uma festa maravilhosa e popular", disse ele. "Vamos tirar nossas conclusões após os Jogos."